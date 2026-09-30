Los boletos se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Los boletos se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante Lisa Cerati, hija del recordado músico Gustavo Cerati y conocida como Lisa María, confirmó su primera presentación en Lima programada para el viernes 13 de noviembre en el local Vichama, evento que forma parte de su gira inicial por Latinoamérica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.