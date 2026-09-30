La cantante Lisa Cerati, hija del recordado músico Gustavo Cerati y conocida como Lisa María, confirmó su primera presentación en Lima programada para el viernes 13 de noviembre en el local Vichama, evento que forma parte de su gira inicial por Latinoamérica.
La cantante Lisa Cerati, hija del recordado músico Gustavo Cerati y conocida como Lisa María, confirmó su primera presentación en Lima programada para el viernes 13 de noviembre en el local Vichama, evento que forma parte de su gira inicial por Latinoamérica.
El tour internacional de la intérprete contempla presentaciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México con el fin de promocionar en vivo su primer trabajo discográfico editado bajo el sello Hora Cero Records.
La producción musical del disco estuvo a cargo de la propia artista en colaboración con Estanislao López, Francisco Victoria y Vinco, incorporando elementos que combinan guitarras, sintetizadores y ritmos pop, funk y rock.
“Este primer disco representa por sobre todo una salida al mundo real. Este álbum significa mucho más que reunir canciones: es la primera vez que puedo compartir un mundo completo”, expresó la hija del exlíder de Soda Stereo.
Los boletos para el evento están disponibles en Joinnus.