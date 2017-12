BTS, EXO y más darán la bienvenida al 2018 en "MBC Gayo"

El año llega a su fin y Corea lo despide con el más grande y esperado festival de cierre y bienvenida al 2018 "MBC Gayo Daejejeon", cuatro horas de show con una estelar alineación que incluye a los populares grupos k-pop BTS, Twice, EXO y Wanna One, tras su exitoso 2017, además de grupos como GOT7, Red Velvet y Seventeen.

El amplio line-up incluye a las boybands B.A.P, BtoB, NCT 127, Teen Top, VIXX, Winner, Monsta X, Astro y Sechskies. Las girlbands anunciadas son Apink, EXID, Pristin, Lovelyz, Mamamoo, Gfriend y Cosmic Girls, también los solistas Zion.T, Sunmi, Hyuna y Hwang Chi Yeol y las bandas No Brain, Bolbbalgan4, SeenRoot y Urban Zakapa.

Los presentadores del "MBC Gayo" serán Yoona de Girls Generation, quien regresa por tercera vez consecutiva a conducir el festival, al lado de Suho de EXO y el actual conductor del show "Music Core" de MBC, Cha Eunwoo de Astro. El evento será en el MBC Dream Center de Ilsan y girará en torno al tema central "Los fans", con presentaciones especiales dedicadas a ellos.

Entre las actuaciones anunciadas están la participación de Wanna One junto a Sechskies, con un mix del establecido grupo creado en 1997. Wanna One debutaría 20 años después, y hay gran expectativa por lo inusual de ver a un grupo de la 1ra generación de ídolos k-pop en colaboración con un grupo novato.

Otros anunciados son la primera presentación de EXO con su exitosa balada rock "Universe", single de su reciente álbum de invierno, además del grupo Teen Top con un stage especial en la que su club oficial de fans, 'Angels', subirá al escenario a cantar "High Five", composición del vocalista Niel.

También harán dueto Hyunsik de BtoB junto a su padre, Im Ji Hoon, popular cantante coreano de folk de los 80's, con la canción "Reminisce", y entre más sorpresas estarán los rockeros No Brain junto al girlgroup Lovelyz, del que el vocalista Bulldaegal es fan, con una versión de "Twinkle" de arreglos hechos por la banda. El evento inicia a las 8:35 pm, hora coreana, puedes verlo a través de la página oficial del canal (previo registro) y en otros países los horarios son:

Los Ángeles: 3:35 a.m.

Nueva York: 6:35 a.m.

España: 12:35 p.m.

México: 5:35 a.m.

Perú y Colombia: 6:35 a.m.

Argentina y Chile: 8:35 a.m.