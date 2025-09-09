El próximo 28 de noviembre, el Anfiteatro del Parque de la Exposición será escenario de un concierto inolvidable: Lita Pezo, la cantante iquiteña que conquistó al Perú con su voz y carisma, celebrará sus 10 años de trayectoria artística con un espectáculo de gran formato, acompañado de banda en vivo, invitados de lujo y un repertorio que recorrerá lo mejor de su carrera.

Nacida en 1999 en Iquitos, Lita mostró su talento desde los siete años y pronto se convirtió en una figura reconocida en escenarios regionales. Su despegue nacional llegó en 2013, cuando fue semifinalista de Perú Tiene Talento. Desde entonces, su camino ha estado marcado por éxitos: en 2014 ganó “Yo soy kids” imitando a Isabel Pantoja, en 2017 brilló en Los 4 Finalistas y, en 2021, se consolidó como “consagrada” en “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”. El 2022 fue un año decisivo al coronarse ganadora de La Voz Perú.

En 2024, Lita representó al país en la gran final del Festival de Viña del Mar, dejando en alto el nombre del Perú. Ese mismo año mostró otra faceta de su personalidad en El Gran Chef Famosos, donde conquistó al público con su simpatía y autenticidad.

A lo largo de este 2025, la cantante ya ofreció memorables presentaciones en Lima, Tacna, Ilo y cerró agosto con un emotivo concierto en Iquitos, su tierra natal, donde fue recibida por miles de seguidores. Estas fechas marcaron el inicio de una intensa gira que ahora la llevará por escenarios internacionales.

El show de aniversario tendrá como concepto un viaje musical por estos 10 años de carrera, con arreglos especiales, estrenos y la participación de artistas invitados que forman parte de la historia de la cantante. “Este concierto en el Parque de la Exposición es mi manera de agradecer a la música y a todas las personas que han creído en mí desde el inicio. Quiero que sea una noche para cantar juntos, recordar los momentos más lindos y también compartir nuevas sorpresas”, señalo Lita Pezo.

“Este 2025 es para mí un año de mucho crecimiento, tanto en el ámbito personal como artístico. Estoy muy agradecida de llevar mi música dentro y fuera del Perú. El 28 de noviembre será un reencuentro con mi gente de Lima y una noche para agradecer por todo lo que hemos vivido juntos en esta década”, agregó la cantante.