Lita Pezo celebra haber recibido una importante invitación para cantar durante la misa que realizará el papa León XIV en Pucallpa, el próximo 15 de noviembre. La cantante expresó su emoción por formar parte de uno de los acontecimientos más esperados de la visita papal al país.

En declaraciones a Latina Noticias, la cantante contó que la oportunidad surgió de manera inesperada, luego de que una autoridad del vicariato apostólico asistiera a uno de sus conciertos en la región Ucayali. Tras conocer su trabajo musical, el religioso conversó con ella y le propuso participar en las actividades de bienvenida al pontífice.

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“Estaba trabajando en shows en Pucallpa y dio la casualidad de que el monseñor asistió al show, le gustó y comenzamos a hablar. Me hizo la invitación, si me encantaría participar, y yo dije que sí”, relató la cantante sobre cómo recibió la propuesta.

Nacida en 1999 en Iquitos, Lita Pezo mostró su talento desde los siete años y pronto se convirtió en una figura reconocida. (Foto: Difusión)

Pezo también destacó el significado personal y espiritual de esta convocatoria, pues recordó que sus primeros pasos en la música estuvieron relacionados con los cantos religiosos. “La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia”, manifestó.

La participación de la artista comenzará el viernes 13 de noviembre, cuando se sume a las actividades de recibimiento del papa en la Plaza de Armas de Pucallpa. Asimismo, adelantó que el sábado 14 estará presente en otras actividades programadas en la ciudad amazónica.

El momento central llegará el domingo 15, durante la Santa Misa que presidirá León XIV. La intérprete tendrá dos intervenciones musicales, una de ellas dedicada al Salmo, además de otras canciones religiosas preparadas especialmente para la ceremonia. “Estoy emocionada por ser una hija amazónica”, señaló.

Papa León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cusco en noviembre. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

La visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.