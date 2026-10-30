Lita Pezo aseguró que asume el reto de cantarle al papa León XIV durante misa en Pucallpa. (Foto: Instagram @litapezo_artistaoficia / Filippo MONTEFORTE - AFP)
Lita Pezo aseguró que asume el reto de cantarle al papa León XIV durante misa en Pucallpa. (Foto: Instagram @litapezo_artistaoficia / Filippo MONTEFORTE - AFP)
Por Redacción EC

Lita Pezo celebra haber recibido una importante invitación para cantar durante la misa que realizará el papa León XIV en Pucallpa, el próximo 15 de noviembre. La cantante expresó su emoción por formar parte de uno de los acontecimientos más esperados de la visita papal al país.

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