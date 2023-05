La vida de Lita Pezo (Iquitos, 1999) está marcada por decisiones cruciales. Su primera decisión trascendental la tomó a los cuatro años. Ante la separación de sus padres, tuvo que elegir con cuál de los dos se iría a vivir. Algunos años después, siendo ya adolescente, una nueva decisión cambió drásticamente el rumbo de su vida. Al dejar su natal Iquitos, encontró en Lima el escenario ideal para mostrar al Perú entero su gran talento y esa potente voz que la llevó a ganar las versiones peruanas de “Yo Soy Kids” (2014) y la última edición de “La Voz Perú”. En esta nueva etapa de su carrera, la joven iquiteña decidió desprenderse de las imitaciones para cautivar al exigente público con su propia esencia y estilo. En julio estrena “Luchadora”, su segunda balada inédita, y este 27 de mayo llegará al escenario del Teatro Canout para presentar En Primera Fila, un espectáculo de fe, amor y entrega.

“Será un encuentro musical memorable, con banda en vivo. Serán dos horas y media de show, en el que repasaré lo mejor de mi repertorio junto a grandes invitadas. Estarán Amy Gutiérrez e Ingrid Contreras”, destaca la artista nacional.

Nuevos desafíos

Alejada de los realities de TV, Lita Pezo está enfocada a crear música propia. Tras el lanzamiento de “Me cansé de ti”, la primera semana de julio presentará una nueva canción inédita inspirada en algunos pasajes de su vida. Compuesta por el productor español José Abraham, “Luchadora”, marcará un nuevo comienzo en la historia musical de la artista nacional.

“Siento que será una de las canciones más importantes de mi carrera porque desde pequeñita vengo luchando para que los ojos del mundo volteen a ver mi trabajo. En esta producción tengo el apoyo de profesionales reconocidos. José Abraham es el compositor y productor; y Eva Ayllón, mi coach de voz e interpretación. También participan músicos que han trabajado con Luis Miguel y Bruno Mars”, refiere, satisfecha.

Entrevista a Lita Pezo





─¿Esta etapa de producciones inéditas marca el fin de las imitaciones?

Justamente, cuando decidí iniciar mi carrera artística como Lita Pezo, dejé de hacer tributos a Isabel Pantoja, de trabajar con el personaje en sí. Tuve que rechazar trabajos porque mi objetivo ahora es que el público vea mi esencia, conozca mi voz. Isabel Pantoja siempre estará en mi corazón y será alguien importante en mi carrera porque gracias a ella soy lo que soy.

─¿Qué representa Isabel Pantoja en tu vida?

Es una maestra. Al interpretarla tuve que estudiar mucho sobre ella, conocer su vida y cómo piensa. Copié su fuerza, su temperamento, su pasión. Aprendí a utilizar el dolor para cantar de la forma como ella lo hace. Tuve la suerte de poder conocerla, la he visto como en tres oportunidades. La primera fue virtual, y la segunda fue en su concierto, el 2017. Fue una experiencia maravillosa. Había preparado todo un guion para hablarle, y al final no pude decirle ni una sola palabra (Ríe). Pero ella me habló muchas cosas. Me dijo: “Soy fan tuya. Vas a ser una gran estrella”. Sus palabras me emocionaron demasiado. Lo tengo grabado. La última vez que vi a Isabel Pantoja fue el 2021, en su concierto en Lima.

─Cuando Isabel Pantoja canta transmite el dolor por la pérdida del amor de su vida. En tu caso, ¿de dónde parte ese dolor?

He vivido cosas muy difíciles, que marcaron mi vida, y que ahora puedo contar sin ningún problema porque ya no me hacen daño. Tenía cuatro años cuando mis padres se separaron y tuve que elegir con quién irme. Elegí a mi papá porque mi mamá tenía tres hijas mayores, además de mi hermanito menor. Quería darle un respiro para que pueda seguir trabajando y dándoles calidad de vida a mis hermanos. Fue muy duro. Otro momento que me marcó fue cuando salí de mi tierra para venir a la capital persiguiendo mis sueños artísticos. Al encontrar varias puertas cerradas, empecé a cuestionarme si realmente era buena cantante o no. Luego vino la enfermedad de la vista y el Covid-19. Pensé en dejar la música porque no tenía dinero, no estaba con mi familia, ni contenta, ni feliz. Pude continuar, gracias a que mi familia, mis verdaderos amigos y mi novio no me dejaron caer.

─Y tu padre, quien es cantante e instrumentista, se convirtió en tu maestro musical y pieza clave en tu formación artística.

Mi padre es todo en mi vida. Gracias a él soy artista. Me formó como persona y artista. Me dio la música, me mostró el camino y ya voy muchos años en esto.

─¿A qué edad te presentaste por primera vez en un concurso de televisión?

A los 13. Fue en “Perú tiene talento”. Ese fue el inicio de una aventura maravillosa que me cambiaría radicalmente la vida. Me dio la oportunidad de venir a la capital. No gané, pero llegué hasta la semifinal. Tiemblo cuando me acuerdo de ese momento. Al siguiente año vino “Yo soy kids” (2014). No tienes idea de cuán importante para mí fue ganar esa competencia. Fueron tres meses de entrenamiento con profesores expertos. Aprendí bastante.

─¿Por qué elegiste imitar a Isabel Pantoja?

Entre los grandes referentes musicales de mis padres están ella y Rocío Dúrcal. Tenía esas dos opciones. Pero con Isabel contacté desde la primera vez que la vi en un video pirata interpretando “Pensando en ti”. Tenía ocho años, no entendía de la vida, pero logré sentir su fuerza, su dolor. Me conectó tanto su forma de interpretar que terminé llorando. Ese día mi papá me dijo: “Creo que puedes ser ella”. Ese día empecé a escribir mi historia con la música.

─Una historia que continuó en “La Voz Perú”, como ganadora de la última edición del reality.

Gané el 2022. Fue mi revancha personal porque un año antes, luego de haberme recuperado del Covid-19 y quedar con secuelas en mi voz, entré a las audiciones a ciegas, pero nadie volteó. Fue terrible ese momento.

─El 2021 fue un año difícil para ti porque también perdiste a tu abuelo paterno y estuviste a punto de perder la visión.

Se me juntaron muchas cosas: el Covid-19, la muerte de mi abuelito, el tema de la vista. Tuve un problema de toxoplasmosis, que gracias a Dios está controlado.

─¿Qué obstáculos encontraste al iniciar esta nueva etapa como Lita Pezo?

Tuve que enfrentarme a mis miedos e inseguridades. Mucha gente me decía que me faltaba personalidad, que no era el momento, que no estaba lista, que debía seguir con mis imitaciones. Entonces, empecé a cuestionarme si estaba en el camino correcto o no. Pero, decidí ser honesta conmigo misma y continuar haciendo la música que realmente me gusta.

─¿Qué otros proyectos tienes, además del nuevo tema y el espectáculo de este 27 de mayo?

Sueño con representar al Perú en Viña del Mar. Ojalá pueda darse el próximo año. También estoy explorando una nueva faceta. Incursionaré en la actuación a través de una obra musical, con grandes compañeros. Es un proyecto que me entusiasma mucho. Otro de mis grandes anhelos es ganar un Grammy. Con la ayuda de Dios y del público que siempre está conmigo, espero lograrlo.

El dato: Concierto: “Lita Pezo: En Primera Fila” Día: 27 de mayo Lugar: Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores) Hora: 8 p.m. Boletos: Entrada Ya Precios: Desde 40 soles.