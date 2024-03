El día que Lita Pezo (Iquitos, 1999) se enfrentó al Monstruo de la Quinta Vergara canalizó sus temores positivamente para que estos en lugar de paralizarla en el escenario, la fortalecieran, confiesa. La intérprete de “Luchadora” no ganó una gaviota de plata, pero sí respeto, admiración, aprendizajes valiosos y exposición. Ahora trabaja en su primer disco, con el que buscará alcanzar su próximo objetivo: llegar a los Grammy Latino.

“Sé que el camino es largo y complicado, pero si Dios quiere, lo lograré”, señala. “Sigo trabajando con José Abraham. Estamos haciendo una nueva canción, luego viene el álbum con canciones inéditas. Espero tener colaboraciones. Mi disco se llamará ‘Luchadora’, como el tema principal, lo acabo de decidir (ríe)”. asiente.

Pezo Cauper recuerda su participación en el Festival de la Canción de Viña del Mar con gratitud y alegría pese al resultado adverso y para muchos injusto, pues ocupó el tercer lugar siendo una de las favoritas y habiendo alcanzado las puntuaciones más altas de su grupo en sus dos primeras presentaciones.

“Lo tomé tranquila desde el primer momento y sigo estándolo. Ese resultado me impulsó a seguir trabajando, a sacar lo mejor de mí, y a no centrarme en las cosas negativas. Es increíble el cariño de la gente, en la calle me saludan, me dicen cosas bonitas, como que soy su ganadora. Y eso me lleva a ser más consciente, responsable, humilde y agradecida por todo lo que estoy viviendo”, señala.

Asimismo, reconoce que representar al Perú en uno de los eventos más relevantes de América Latina fue el proyecto más importante en el que se involucró, de entrega total y desprendimiento.

“Desde que recibí la noticia, tres meses antes del concurso, puse toda mi energía para que las cosas salgan bien. Llevé clases de canto y rechacé contratos para no cansarme. Quería llegar al festival en un buen nivel. Y no me arrepiento de nada de lo que hice porque la idea es crecer y hacer cosas de calidad para que el público me mire de manera diferente”, detalla.

En 2023 debutó en el teatro, protagonizando el musical "Oz, la bruja y el mago". (Foto: Carlos Figueroa)

La ganadora de las versiones peruanas de “Yo Soy Kids” (2014) y de la última edición de “La Voz Perú”, inicia este 23 de marzo, en Iquitos, su gira nacional “Luchadora Tour: El Concierto”. Esta concluirá el 31 de mayo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, de Lima.

“Es un show ambicioso, lo estoy produciendo con mi equipo, tendrá bailarines y músicos, luces, efectos. Ganar no nos define. Desde de los doce años estoy expuesta a las competencias en TV, he perdido y ganado. Lo importante es seguir trabajando en nuestros objetivos y nunca rendirse. A mí me costó llegar hasta aquí, cuestionaron mi físico, me dijeron que debo operarme y cambiar a un género más comercial, pero, gracias a Dios, no hice caso”, aclara.

El próximo 27 de abril, Lita Pezo volverá a pisar la Quinta Vergara, en Viña del Mar, pero esta vez será para abrir el concierto de Sin Bandera, algo que la tiene sumamente emocionada.

“No creí que regresaría tan rápido (ríe). Estoy nerviosa. Creo que dejaré mi nombre escrito en algún lugar para regresar siempre”, bromea.

Y se pone seria para hablar del difícil momento que vivió hace una semana cuando tuvo que ser internada en una clínica local por una infección urinaria, producto del trajín y el estrés.

“Estuve yendo de un lado a otro con tacos, fue una semana difícil, llena de molestias, sin descanso, sin parar, bajé mucho de peso, llegué a 40 kilos. Cuando uno es apasionado y perfeccionista en lo que hace, lo entrega todo y más, y pasan cosas como están. Ahora tengo claro que debemos priorizar en nuestra salud. Por suerte actuamos a tiempo y mi problema no se complicó, ya me siento mejor y lista para seguir luchando”, subraya.

Lita Pezo se dio a conocer en la escena musical peruana cuando tenía catorce años1 tras ganar la primera temporada de "Yo soy kids" imitando a Isabel Pantoja. (Foto: Carlos Figueroa)