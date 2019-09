Little Mix: vocalista Jesy Nelson confiesa que intentó suicidarse | VIDEO

La cantante Jesy Nelson, integrante de Little Mix, admitió que intentó suicidarse, tras sufrir bullying en redes sociales durante sus inicios con la banda británica de pop. Este testimonio forma parte del nuevo documental de la BBC sobre su vida: "Jesy Nelson: Odd One Out".

► Ozuna entró a la nueva edición del libro Guinness World Records 2020

► Becky G y Akon se unieron para lanzar el tema “Como no” | VIDEO Y FOTOS



Little Mix (Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards) se inició en el reality de canto The X Factor 2011, cuando cada integrante participó como solista, pero fueron unidas por la producción del programa.

La primera presentación en vivo del grupo fue el inicio del bullying que Jesy Nelson confiesa haber sufrido por los comentarios en redes sociales sobre su aspecto. "Pensé que se trataría de gente dando su opinión acerca de nuestra actuación. Pero casi todos los comentarios eran acerca de mi aspecto: 'Es una rata fea y gorda'; '¿Cómo ha conseguido meterse en este grupo de chicas?'; '¿Por qué está esa gorda ahí?'", declaró en entrevista con The Guardian.

Pronto, Jesy Nelson se dejó absorber por los comentarios maliciosos. "Se convirtió en una rutina. Me levantaba, me metía en Twitter y buscaba las peores cosas que decían sobre mí (...). Todo el mundo me decía que lo ignorara pero era como una adicción", confesó.

Finalmente, la cantante optó por atentar contra su propia vida. "Recuerdo irme a la cocina y tomarme tantas pastillas como podía. Mi ex de entonces se levantaba y me decía '¿Por qué lloras?' y yo no podía dejar de decirle 'Simplemente me quiero morir'".

Jesy Nelson se sometió a terapias para superar su depresión y hoy busca ayudar a quienes pasan por lo mismo que ella.