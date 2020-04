El mundo ha cambiado y los artistas no son indiferentes a ello. Por eso, este sábado 18 de septiembre se llevará a cabo en simultáneo el espectáculo One World: Together At Home (Un mundo: Juntos en casa), que contará con la participación de decenas de cantantes, actores y demás personalidades del entretenimiento mundial; quienes buscan recaudar fondos para luchar contra la pandemia del coronavirus (Covid-19). Puedes ver el espectáculo EN VIVO y ONLINE desde cualquier parte del mundo.

El One World: Together At Home trae a la mente el recordado “Live Aid” de 1985, considerado el concierto más famoso de la historia del pop. En aquella oportunidad el mundo entero pudo ver en directo a estrellas de la talla de Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna; quienes recaudaron más de US$ 100 millones para luchar contra el hambre en África. Se trató de dos conciertos en simultáneo en Filadelfia (EE.UU.) y Londres (Reino Unido).

UN CONCIERTO PARA LA ERA DEL CORONAVIRUS

El One World Together at Home es organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización benéfica Global Citizen y la cantante Lady Gaga; quienes embajadora de la iniciativa. La idea, como explicó Gaga, es recaudar dinero antes de salir al aire; mientras que al iniciar el evento solo queda disfrutar. Más información del evento y cómo donar, aquí: https://www.globalcitizen.org/es/connect/togetherathome/

ONE WORLD TOGETHER AT HOME: HORA

Estados Unidos: 2:00 PM (hora del este)

México: 1 PM

Ecuador: 1 PM

Colombia: 1 PM

Perú: 1 PM

Chile: 2 PM

Argentina: 3 PM

CANALES

España: Paramount Network, MTV, Comedy Central

Estados Unidos: CBS, ABC, MTV, Univisión

América Latina: National Geographic

VER EN LÍNEA

España: Rtve.ES

Todo el mundo: Facebook, YouTube

LOS ARTISTAS

El One World: Together at Home une a cantantes de todo el mundo, de múltiples idiomas, quienes están en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Entre las estrellas latinas destacan Becky G, Sebastián Yatra, Natti Natasha; entre otros. También se harán presentes actores como Pierce Brosnan, Idris Elba, Amy Poehler; etc.

Adam Lambert

Alicia Keys

Amy Poehler

Andra Day

Andrea Bocelli

Angèle

Anitta

Annie Lennox

Awkwafina

Becky G

Becky Lynch

Ben Platt

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Braun Strowman

Bridget Moynahan

Camila Cabello

Cassper Nyovest

Celine Dion

Charlie Puth

Chris Martin

Christine And The Queens

Common

Connie Britton

Danai Gurira

David & Victoria Beckham

Delta Goodrem

Don Cheadle

Eason Chan

Eddie Vedder

Ellen Degeneres

Ellie Goulding

Elton John

Erin Richards

Finneas

Heidi Klum

Henry Golding

Hozier

Hussain Al Jassmi

Idris And Sabrina Elba

J Balvin

Jack Black

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jameela Jamil

Jason Segel

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez

Jess Glynne

Jessie J

Jessie Reyez

Jimmy Fallon

Jimmy Kimmel

John Legend

Juanes

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Kesha

The Killers

Lady Antebellum

Lady Gaga

Lang Lang

Leslie Odom Jr.

Lewis Hamilton

Liam Payne

Lili Reinhart

Lilly Singh

Lindsey Vonn

Lisa Mishra

Lizzo

Ll Cool J

Lola Lennox

Luis Fonsi

Lupita Nyong’o

Maluma

Maren Morris

Matt Bomer

Matthew Mcconaughey

Megan Rapinoe

Michael Bublé

Milky Chance

Natti Natasha

Niall Horan

Nomzamo Mbatha

Oprah Winfrey

Paul Mccartney

Pharrell Williams

Pierce Brosnan

P.K. Subban

Picture This

Priyanka Chopra Jonas

Rita Ora

The Rolling Stones

Sam Heughan

Sam Smith

Samuel L Jackson

Sarah Jessica Parker

Sasha Banks

Sebastián Yatra

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

Stephen Colbert

Stevie Wonder

Superm

Taylor Swift

The Rolling Stones

Tim Gunn

Usher

Vishal Mishra

Xavier Woods

Zucchero





