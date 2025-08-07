Llevaron a 40.000 personas a la Feria del Hogar: Marcelo Moura de Virus recuerda su paso por Perú entre apagones y toques de queda

La bienvenida oficial de Virus al Perú en 1986 fue una delegación de hombres con pasamontañas y fusiles al hombro. La escena no era nueva para los Moura: su hermano mayor había desaparecido tras ser secuestrado durante la dictadura argentina en 1977. Con salvoconducto en mano, el chofer de la banda partió rumbo al Hotel Sheraton.

Horas más tarde, frente a más de 40 mil personas en la Feria del Hogar, Virus interpretó sus temas más populares y presentó las canciones de su reciente disco Locura. Mientras la música sonaba y los últimos riffs de “Luna de miel” se apagaban, los músicos no dejaban de mirar el reloj con inquietud.

En sus inicios el grupo estaba conformado por Federico Moura (voz), Marcelo Moura (teclados, segunda voz y coros), Julio Moura (guitarra), Ricardo Serra (guitarra), Mario Serra (batería) y Enrique Mugetti (bajo).

“No se podía estar fuera después de las doce. Salíamos corriendo de cada uno de los tres shows y esperábamos llegar a tiempo. Ni siquiera la autorización nos iba a salvar. Preferíamos quedarnos con los organizadores, pero debíamos volver”, recuerda Marcelo Moura, hoy vocalista de la banda.

De aquella noche quedó la anécdota de haber sido su concierto más multitudinario hasta entonces, y la única vez que el Perú escuchó en vivo la voz de Federico Moura, quien concluyó con un rotundo: “Gracias, hasta la próxima”. Al años siguiente le fue diagnosticado VIH y luego de unos meses fallecería en 1988.

Décadas después, Virus regresa a Lima para presentar ese mismo disco, cuarenta años después de su lanzamiento. “Desde el primer minuto que reemplacé a Federico, supe que ponía la cabeza bajo la guillotina. Él no puede ser reemplazado. Sé que soy el centro del odio, de muchos comentarios negativos. La idea jamás fue ser como él, pero la obra que creamos necesitaba continuar”, afirma Marcelo.

Un virus nostálgico

Cuando aún se podía fumar en los aviones, tocar guitarra junto a las aeromozas y armar una fiesta en la parte posterior, Virus volaba rumbo a Nueva York mientras saboreaban el éxito. Venían de grabar su cuarto álbum, “Relax”, su cuarto álbum de llenar teatros, de agotar entradas y de avanzar con los últimos temas de “Locura”, hasta que les avisaron que faltaba un tema más para completar el disco.

“Así nació ‘Luna de miel’, una canción sin nacionalidad porque fue compuesta en el aire. Al llegar a destino, Federico y el escritor Eduardo Costa —quien luego escribiría la letra de Encuentro en el río— terminaron el tema, inspirado en una frase de ‘Ulises’, de James Joyce”.

Junto a ese éxito comercial que los consagró en la escena del rock argentino, aparecieron temas como “Pronta entrega”, “Tomo lo que encuentro”, “Pecados para dos”, “Destino circular”, “Dicha feliz”, “Sin disfraz” y “Lugares comunes”. Todas esas canciones volverán a sonar este 29 de agosto en el Teatro Leguía.

“El regreso de la música de los 80 es un fenómeno que no solo se vive en Argentina o Perú. Los bares latinos explotan con temas de Fito Páez, Charly García, Soda Stereo y Virus. Y aunque se pongan temas en inglés, el público siempre prefiere sentir las canciones en su propio idioma, algo que les recuerde cómo es un desamor en sus propios términos”, reflexiona Marcelo.

Virus sigue girando por Argentina y Sudamérica con varios conciertos, y llegan al Perú el 29 de agosto en el Teatro Leguía. (Foto: Archivo Marcelo Moura)

El concierto de Virus traerá también una presencia imposible de reemplazar: la voz y el rostro de Federico Moura proyectados en pantalla, acompañando a sus hermanos en escena. “Es difícil separar lo personal de lo artístico. Estuve en Palermo, nuestra versión de lo que ustedes llaman Barranco, y me rompió el alma ver a mi hermano de nuevo porque él es alguien a quien jamás se olvida”, concluye.