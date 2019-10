Selena Gomez ha regresado por todo lo alto al mundo de la música. Apenas unos días nos hizo llorar con la canción ´Lose You to Love Me´ y ahora no está haciendo bailar con el tema ‘Look At Her Now’ que está lleno de color y es un gran contraste a su anterior videoclip que fue presentado en blanco y negro.

Este nuevo video es la segunda parte de la canción y cuenta la historia completa de todo lo que ella vivió durante su relación con su ex pareja Justin Bieber. A través de ‘Look At Her Now’ ella demuestra que ahora está llena de mucho color y está decidida a continuar con su vida.

Selena Gomez ha dicho que el estreno de estos dos nuevos videos es como un regalo de agradecimiento para todos sus fans que le han brindado su apoyo incondicional durante todos estos años que no la ha pasado nada bien.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA CANCIÓN ‘LOOK AT HER NOW’?

Selena Gomez contó a través de ‘Lose you to love me’ que no la había pasado bien y que se sintió traicionada por las acciones que tomó Justin Bieber. Confesó que quedó destruida por dar todo por él y que finalmente su ex pareja no le importó y la cambió.

Ahora con ‘Look at her now’ ha demostrado que ha resurgido de la cenizas como los fénix y ya se encuentra muy superada. Ya ha olvidado todo lo que vivió con Justin Bieber y lo ha dejado en el pasado. Además, está completamente convencida que encontrará el amor verdadero.

Selena Gomez, que ha escrito este tema junto a la compositora y cantante Julia Michaels, ha hecho las siguientes declaraciones:

“Sentí que estas dos canciones, lanzadas una tras otra, completaron la historia de cómo uno puede elevarse sin importar los desafíos que traiga la vida. Apagando el ruido y viviendo tu vida en tus propios términos”, comentó la cantante.

Selena Gomez ha demostrado a través de sus dos videoclips que ha logrado superar aquella crisis emocional que vivió a causa de la relación tóxica que tuvo al lado de Justin Bieber y ahora ya se encuentra estable para continuar con su vida y alcanzar la felicidad que tanto anhela.

LYRICS LOOK AT HER NOW, SELENA GOMEZ

Yeah

They fell in love one summer

A little too wild for each other

Shiny ‘til it wasn’t

Feels good ’til it doesn’t

It was her first real lover

His too ’til he had another

Oh, god, when she found out

Trust levels went way down

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Wow, look at her now

Fast nights that got him

That new life was his problem

Not saying she was perfect

Still regrets that moment

Like that night

Wasn’t wrong, wasn’t right, yeah

What a thing to be human (What a thing to be human)

Made her more of woman (Made her more of a woman)

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now (Look at her now)

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

(Ah)

Wow, look at her now (Look at her now)

(Look at her now)

Wow, look at her now

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

On the up from the way down

Look at her now, watch her go

Mm-mm, look at her now, mm-km

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Look at her now, yeah (Look at her now)

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Wow, look at her now

LETRA EN ESPAÑOL LOOK AT HER NOW, SELENA GOMEZ

Ellos se enamoraron un verano

Una atracción desenfrenada

Fue deslumbrante hasta que dejó de serlo

Puro placer hasta que deja de serlo

Él fue su primer amante de verdad

Y ella la de él, hasta que tuvo otra

Oh Dios, cuando ella se enteró

Su confianza se desplomó

Por supuesto que entristeció

Pero ahora está feliz de haber esquivado esa bala

Le llevó varios años secarse las lágrimas

Pero mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm

Mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm (wow)

Mírala ahora

Mmm mmm mmm

Mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm (wow)

Mírala ahora

Wow

Mírala ahora

Noches vertiginosas que lo enredaron

Esa vida nueva fue su problema

No es que ella fuese perfecta

Aún se arrepiente de aquel momento

Como aquella noche

No actuó mal, pero tampoco lo hizo bien

Qué complejo es el ser humano

Le hizo volverse más mujer

Por supuesto que entristeció

Pero ahora está feliz de haber esquivado esa bala

Le llevó varios años secarse las lágrimas

Pero mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm

Mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm (wow)

Mírala ahora

Mmm mmm mmm

Mírala ahora, mira cómo va

Mmm mmm mmm (wow)

Mírala ahora

Wow

Mírala ahora

Wow

Mírala ahora (mírala ahora)

Wow

Mírala ahora

Ella sabe que encontrará el amor

Sólo si ella así lo quiere

Ella sabe que encontrará el amor (ella lo sabe), uhhh

Ella sabe que encontrará el amor (ella lo sabe)

Sólo si ella así lo quiere

Ella sabe que encontrará el amor (ella lo sabe)

Mientras asciende desde el fondo

Mírala ahora

(Mira cómo va)

Mmm mmm

Mírala ahora (Ohh)

Ella sabe que encontrará el amor

Sólo si ella así lo quiere

Ella sabe que encontrará el amor

Mírala ahora, sí (mírala ahora)

Ella sabe que encontrará el amor (ella lo sabe, ella…)

Sólo si ella así lo quiere

Ella sabe que encontrará el amor

Wow

Mírala ahora