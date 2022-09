“Nos enganchó esa música, su riqueza musical, nos volvimos fanáticos de The Beatles. Hemos dedicado parte de nuestra vida a escuchar, apreciar y desarrollar su música. Somos tan fans que nuestro restobar, en Miraflores, se llama Liverpool, en honor al lugar donde se formó la banda”, remarca.

Más de cuatro décadas después de aquel primer acercamiento con los ritmos de la mítica banda de rock británica, los artistas peruanos han concretado uno de sus más grandes sueños artísticos: lanzar “Arditles” (fusión de Ardiles y Beatles), un álbum en el que versionan 10 grandes clásicos de los Fab Four en ritmos peruanos.

El disco contiene covers de “Twist and Shout” (festejo), “She Love You” (polca), “Michelle” (vals), “Girl” (vals), “And I Love Her” (vals), “Day Tripper” (festejo), “Yesterday” (vals), “Nowhere Man” (vals) y “If I Fell” (vals). Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Esta idea nació en 2018, durante un almuerzo que tenía de fondo la música de The Beatles, y como a nosotros siempre nos han relacionado con la música criolla, me pareció genial hacer versiones a nuestro estilo y en español. La idea a Kike le gustó, así que empezamos a darle forma. Para nuestra suerte en esa época conocimos a Edmundo Delgado, un gran referente de la música beatlemaniaca”, narra Jaime.

“En ese tiempo conducíamos un programa de música criolla, y unos amigos nos recomendaron actualizar la famosa polca ‘Perú Campeón’, con los jugadores actuales. Pusimos a Farfán, Paolo, Cuevita, Flores..., y nos fue tan bien que terminamos grabando un disco, luego vino la pandemia, y el proyecto de Los Beatles se siguió postergando, pero este año dijimos: ‘Sí o sí sale’. Y aquí lo tenemos, bajo el brazo”, destaca Kiko.

El lanzamiento de “Arditles” llega acompañado de un video musical, tipo documental, en el que se han intercalado imágenes del concierto en vivo ofrecido por Los Ardiles en la terraza del restobar Liverpool, de Miraflores -al mismo estilo del Concierto en la azotea, la última performance de The Beatles, realizada en 1969-, con historias y anécdotas de las canciones contenidas en el álbum.

En el audiovisual, que dura más de 47 minutos, se describe cómo fue el acercamiento de Jaime y Kiko a The Beatles; y, el proceso de preproducción, grabación y masterización del disco.

“Algunas fotos se hicieron en la terraza del Liverpool y otras, cruzando una pista en el Centro de Lima, emulando a Los Beatles en la foto de Abbey Road. Ese sábado nos levantaron a las 5:00 a.m. para evitar el congestionamiento vehicular, fue un trabajo muy profesional, nos tomamos la molestia de buscar un vestuario similar al que utilizaron ellos”, explica Kiko.

Portada de "Arditles", nuevo disco de Los Ardiles.

Jaime y Kiko Ardiles emulando las fotos de Abbey Road de Los Beatles. (Foto: Elías Alfageme)

─¿Cómo fue la selección de los temas?

Kiko: Jaime se encargó de la elección. Las diez canciones fueron traducidas al español para que todos, hasta los que no hablan ingles, entiendan las canciones de The Beatles

Jaime: Fue un trabajo arduo, pesado. Teníamos 20 temas, pero escogimos solo 10. Los que sobraron posiblemente pasen a formar parte de una nueva entrega de esta producción.

─¿Cómo nacen Los Ardiles?

Kiko: El próximo año cumplimos 4 décadas de vida artística, empezamos en el colegio, fuimos representantes artísticos del Hipólito Unanue, luego integramos el conjunto Armonía Criolla, que fue lo que nos vinculó con la música criolla.

Jaime: Mi hermano mayor formó un grupo con sus compañeros de la universidad y cuando uno de los integrantes, el que tocaba la guitarra se enfermó, me llamaron para reemplazarlo, sin embargo me quedé porque tocaba mejor. Luego entró Kike, y junto a Gino Gamboa, un gran amigo, formamos el grupo. Tuvimos buenos contratos, nos volvimos criollos. Nació Armonía criolla. Después se sumó Leonardo ‘Gigio’ Parodi, quien es uno de los más grandes percusionistas peruanos.

Kiko: Los Ardiles llega cuando Gamboa se va a radicar a Estados Unidos y Leonardo decide separarse del grupo para seguir creciendo en otras agrupaciones. Al poco tiempo mi hermano mayor también se abre, pero ese tiempo, Carlos, el menor, ya formaba parte del grupo, así que nos quedamos los tres. Antes de la pandemia, Carlos decidió apartarse un tiempo para iniciar una carrera como solista.

─¿Qué les pareció la participación de Carlos en “La Voz Perú”?

Kiko: Desde mi punto de vista no debió hacerlo, fue una decisión muy arriesgada, porque la gente percibe que estos programas no buscan una buena voz, sino darle oportunidad a jóvenes valores. Es como para gente jovencita, que se está abriendo camino en este difícil mundo de la música.

─¿Existe la posibilidad de que Carlos se reintegre al grupo?

Depende del público porque nos debemos a ellos, y el público pide que vuelva. Aquí no hay divos, ni engreídos, valoramos mucho que la gente nos siga. Todo depende que él termine sus proyectos y nosotros el nuestro. “Arditles” es un sueño hecho realidad para nosotros.

Su infancia en Mirones

Los Ardiles crecieron en Mirones, en el barrio de Carlos Alcántara y de los futbolistas Alberto Rodríguez y Leao Butrón. En esta entrevista, los músicos recuerdan con nostalgia pasajes de su infancia.

“En Mirones toda la gente se conoce, hemos crecido como una hermandad, la familia Alcántara vivía a tres casas de la nuestra, tuvimos una niñez muy feliz, íbamos en mancha a ver las películas de Bruce Lee”, recuerda Jaime.

“Y lo que se dice de Chabela (madre de Alcántara) en ‘Asu Mare’ tiene mucho de verdad. Te cuento, como anécdota, que una vez me correteó con una correa porque me peleé con su hijo mayor, luego se quejó y mi mamá me castigó, no me dejó salir durante varios días. Otra cosa que es cierta es su silbido, y tenía una carácter bravo”, destaca Kiko.

“Los hermanos Leao y Jair Butrón vivían al lado de mi casa y el ‘Mudo’ Rodríguez vivía arriba, un día el ‘Mudo’ y su primo se cayeron del cuarto piso hasta la habitación de mi hermano Jaime, luego rebotaron al jardín. Por suerte no les pasó nada grave, paraban jugando pelota, quién iba a imaginarse que años después serían futbolistas profesionales y nosotros músicos”, añade.

─¿Qué representa la música para ustedes?

Kiko: Nuestra pasión que se ha profesionalizado y nos llena la vida de alegría, vivimos de la música y nunca pensamos que algo así podía pasar. Mi mamá se jaló de los pelos cuando se enteró que los cuatro nos estábamos dedicando a la música, pero te voy a decir algo con toda sinceridad: la música nos alejó de todo vicio, de un colegio, barrio y amistades difíciles. Cuando empecé en esto, soñaba con ser reconocido por mi música y lo he logrado con creces.

Jaime: La gente se nos acerca para contarnos que se enamoraron con nuestras canciones o para contarnos que sus hijos son fanáticos de Los Ardiles. Cosas como esas son invaluables, la música me ha dado grandes satisfacciones.

Los Ardiles versionan éxitos de Los Beatles con ritmos peruanos. (Foto: Elías Alfageme)