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Rvssian asegura que el mayor reto de asumir un proyecto como artista principal no ha sido la música, sino coordinar las agendas de colaboradores, videoclips, sesiones fotográficas y la promoción de cada lanzamiento.
Rvssian asegura que el mayor reto de asumir un proyecto como artista principal no ha sido la música, sino coordinar las agendas de colaboradores, videoclips, sesiones fotográficas y la promoción de cada lanzamiento.
Por Ángel Navarro Quevedo

La primera vez que Rvssian entendió que un productor también podía contar una historia no fue frente a una consola ni durante una sesión con alguna superestrella. La revelación llegó después de años construyendo éxitos para otros artistas, cuando descubrió que un álbum exige algo más que una colección de canciones: necesita una identidad. Ese hallazgo terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto que mira hacia el pasado para explicar el presente. Esa búsqueda toma una nueva forma con el lanzamiento de “TATTUU”, donde el productor jamaicano celebra el Caribe junto a Sech y Lojay.

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