Los últimos cinco años de su vida, John Lennon los dedicó a trabajar en ciertos remordimientos que lo acosaban. De un lado, intentó reparar en algo su relación con Paul McCartney, envenenada tras la ruptura de los Beatles en 1970. Del otro, se dedicó a ser un buen padre para su hijo Sean. Si bien su carrera musical estaba en pausa, componía mucho en su casa, con ayuda de una grabadora. En esas sesiones solitarias, John escribió varias canciones que nunca verían la luz, apuntes y borradores que fueron rescatados por Yoko y los Beatles sobrevivientes en 1995 para un proyecto que en su época sonaba revolucionario pero hoy es moneda corriente: revivir a los muertos con ayuda de la tecnología, en este caso, a los Beatles para terminar tres canciones inconclusas de John.

El problema es que el mundo solo conoció dos de ellas. Tanto “Real Love” como “Free as a Bird” fueron publicadas ese año, en el disco de rarezas Anthology, pero la tercera misteriosa canción nunca vio la luz. Desde entonces, han pasado 23 años de especulaciones y el misterio al fin se resuelve hoy. Este 2 de noviembre no es un día cualquiera porque los Beatles publican en todas las plataformas “Now & Then”, su single final, poniendo la lápida, parece que esta vez sí para siempre, a la aventura musical de los cuatro chicos de Liverpool que en los años sesentas cambiaran al mundo.

“Now & Then” fue completada este año por Paul McCartney y Ringo Starr con la ayuda de la controvertida inteligencia artificial. Esta tecnología permitió a los técnicos tomar la cinta original de Lennon y extraer la voz de John, con precisión quirúrgica, para que suene nítida y profesional. El resultado de la canción es un híbrido en el que podemos escuchar a los fallecidos Lennon y George Harrison (cuya guitarra eléctrica y acústica se grabó en 1995), una nueva parte de batería de Ringo; el bajo, el piano y la guitarra de Paul. Un detalle adicional es que McCartney le añadió un solo de guitarra slide, al estilo que hizo famoso Harrison. La letra, al igual que gran parte de la última producción de Lennon, celebra el amor sin sombra de cinismo, pero también expresa melancolía por la ausencia física.

Escuchar esas palabras de la voz de alguien muerto añade una capa adicional de emoción al asunto.

La melancólica “Now & Then”, con sus hermosos pasajes de cuerdas y sus coros lejanos, se presenta en un momento en el que la inteligencia artificial está reviviendo a varias estrellas fallecidas en la música. Es una tendencia polémica de la cual estamos empezando a comprender los alcances. Por ahora, disfrutemos de este inesperado epílogo a lo que fue una carrera maravillosa. El sello ha anunciado que “Now & Then” estará disponible en formato físico, en vinilo y casete, e incluirá también “Love Me Do”, el primer sencillo de los Beatles, como un gesto simbólico para cerrar el círculo. La sensación de clausura que experimentamos al escuchar la canción, que viajó cuarenta años hasta nuestros oídos, es sorprendente. Parece que en adelante no habrá más que decir sobre ellos, a menos que en el futuro el sello se atrevan a lanzar “Carnival of Souls”, otra de esas misteriosas canciones que nunca fueron publicadas... pero eso sería una historia aparte.