Cuando aún era común ver pulseras con los colores de la bandera jamaicana, dreadlocks cubiertos con gorras y polos con la cara de Bob Marley, el reggae sudamericano encontró en bandas como Gondwana, Cultura Profética y Riddim una nueva forma de sentir la música. Sin embargo, no sería hasta el éxito de la banda argentina Los Cafres que el movimiento tomaría un segundo aire con el llamado reggae roots, un regreso a las raíces del ritmo y la espiritualidad rastafari.

“Nos seguimos aferrando a este subgénero a pesar de todo. Vimos cómo el reggae ha mutado con el paso de las décadas y ahora hay matices que la modernidad no logra emocionar, conmover ni seducir al público”, menciona Raffo en conversación con El Comercio.

Al momento de retomar actividades, el freno debió extenderse un tiempo más por problemas de salud del cantante Guillermo Bonetto. Aproximadamente, en octubre del 2021 Guillermo presentó una parálisis facial que lo tuvo sumamente preocupado. (Créditos: Cortesía Los Cafres)

Cada vez es más inusual apreciar el surgimiento de nuevas bandas de reggae en la región. Incluso en Argentina, país sudamericano que lidera varios géneros musicales, la aparición de nuevos talentos del reggae es escasa. Frente a esta realidad, Los Cafres se mantienen firmes ante las nuevas tendencias, comprometidos con su misión de cantar al amor, la alegría y la paz.

“Los jóvenes ya no apuestan por esto; la forma de tocar música ha cambiado, y la forma de escucharla también. Nosotros preferimos más la melodía que el ritmo, no es que no lo tengamos, pero cuando se trata de melodía para las nuevas generaciones no es una prioridad”, enfatiza Raffo.

Un nuevo reto

Tras la llegada de nuevos ritmos, gran parte del público se volcó hacia corrientes pop, música urbana o la cumbia regional. Sumado a las nuevas tendencias musicales, la banda tuvo que afrontar la inesperada parálisis facial de su vocalista Guillermo Bonetto, lo que les impidió plantearse un pronto regreso.

Tres años pasaron desde su última actuación en Argentina y la cancelación de varios conciertos. Una de las primeras paradas de Los Cafres fue la ciudad de Cajamarca, donde se reunieron con sus seguidores después de una larga espera.

“No sé si fue la emoción del momento o la gran recepción, pero ese fue uno de los conciertos que más recordamos en Perú. También en la lista está el concierto en Lima, donde fue agradable bailar con todos tras el encierro”, nos cuenta Raffo.

Liderados por su cantante Guillermo Bonetto,1​ a lo largo de sus más de 30 años de historia Los Cafres editaron catorce discos, de los cuales tres se convirtieron en Disco de Oro. (Créditos: Cortesía Los Cafres)

Sus más de 30 años de trayectoria ya les permitió superar otros retos que plantea la actualidad como la digitalización, algo que no les preocupa en absoluto. Lo suyo es lo tradicional y la tradición, características de su reggae que mantiene el encanto de las composiciones clásicas del género, con el romanticismo impreso en las letras creadas por Bonetto.

“El principal reto ahora es con nosotros mismos: seguir tocando y haciendo lo que queremos. Es cierto que las nuevas generaciones disfrutan y padecen con la tecnología, pero a nosotros eso no nos afecta”, menciona Raffo.

Preparados para repasar su discografía —únicamente éxitos, sin canciones de “relleno”, según Raffo — la banda se alista para un nuevo concierto, sin esperar más que bailar y demostrar que, aunque otras bandas se jacten de tener más ritmo, Los Cafres tienen la esencia inigualable del reggae en sus canciones.