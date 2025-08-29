La agrupación peruana Los Caracoles Suicidas celebrarán su décimo aniversario el próximo miércoles 24 de septiembre con un concierto especial en el teatro auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. El show marcará una década dedicados a la música country.

En este evento especial, la agrupación presentará sus principales composiciones y contará con la presencia de artistas invitados como Pelo D’Ambrosio, Pipe Villarán y más.

Un día después, el grupo musical viajará a Argentina para participar en el San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Latinoamérica, que se realizará del 27 al 29 de setiembre y espera reunir a más de 50 mil asistentes.

Será la segunda vez que la banda conformada por Enrique Tataje (voz), Luis de la Lama (bajo y coros), Luis Gonzales (guitarra eléctrica y coros), Diego Silva (guitarra acústica) e Iván Mindreau (batería) representen al Perú en este certamen, tras su primera presentación en 2016.

Los Caracoles Suicidas anuncian show para celebrar 10 años dedicados a la música country. (Foto: Instagram)

Formado en 2014, el conjunto musical inició grabando de manera independiente canciones como “El cobarde” y “Voy”, que más tarde formarían parte de su primer disco lanzado en 2015. Desde entonces, han editado siete producciones discográficas y han participado en escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el Oxapampa Country Fest, el Festival Country de Nazaré Paulista en Brasil y el Mendoza Country Fest en Argentina.

Las entradas para su concierto del próximo 24 de septiembre en el teatro auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú están disponibles en Atrapalo.pe.