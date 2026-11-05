Los Hermanos Yaipén y Son Tentación ofrecerán un concierto juntos este jueves 17 de diciembre de 2026 en la Concha Acústica del Campo de Marte. El espectáculo reunirá a los seguidores de ambos géneros en una jornada de música en vivo, baile y celebración al aire libre.

El show apunta a combinar dos ritmos nacionales que buscan reunir a diferentes generaciones de asistentes en torno a canciones que se han convertido en parte de las celebraciones y reuniones populares del país.

Por un lado, los Hermanos Yaipén llegarán con sus principales éxitos de cumbia, género en el que han construido una trayectoria reconocida a nivel nacional. Su repertorio incluye temas como “Lárgate”, “Chiquitita”, “Hazme olvidar” y más.

Los Hermanos Yaipén celebraron sus 25 años con un show lleno de sorpresas. (Foto: Instagram)

En tanto, Son Tentación llevará la salsa al escenario con la energía y el estilo que caracteriza a la agrupación femenina liderada por Paula Arias. Canciones como “Déjala”, “Soltera.com”, “Amiga mía” y más serán parte del repertorio.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El espectáculo se realizará el jueves 17 de diciembre en la Concha Acústica del Campo de Marte. El ingreso del público está previsto a partir de las 5 p.m.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, donde los interesados pueden consultar los precios, las zonas y las condiciones de ingreso. Se recomienda revisar los detalles antes de realizar la compra.

Son Tentación. (Foto: Difusión)

Con esta propuesta musical, los Hermanos Yaipén y Son Tentación se preparan para protagonizar una celebración que combinará cumbia y salsa en Lima, como parte de las actividades que anticipan la llegada del verano 2027.