Los Hermanos Yaipén se unen a Son Tentación para despedir el 2026 y celebrar la llegada del Año Nuevo. (Foto: Difusión)
Los Hermanos Yaipén se unen a Son Tentación para despedir el 2026 y celebrar la llegada del Año Nuevo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Hermanos Yaipén y Son Tentación ofrecerán un concierto juntos este jueves 17 de diciembre de 2026 en la Concha Acústica del Campo de Marte. El espectáculo reunirá a los seguidores de ambos géneros en una jornada de música en vivo, baile y celebración al aire libre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?