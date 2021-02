Irreverentes, jaraneros, criollazos. Los Juanelos lanzaron “Vacúnate”, una versión desenfadada del recordado tema de la orquesta de Enrique Lynch, “Sacúdete” con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de imnunizarse contra el COVID-19. “Vacunarse es positivo, es un deber cívico”, asegura Pedro Juanelo (Christian Ysla) . “No pierdas la esperanza, espera que te toque, no bajes la guardia”, añaden Maestro Terry (José Roberto Terry) y Manguera (Alejandro Villagómez).

“Nos duele que haya gente que diga que no hay que vacunarse, que la vacuna no es buena, que dura solamente un año porque es china. Según los especialistas, si la mayoría de gente no se vacuna, por las puras es, no habrá óptimos resultados. Por eso apenas llegue la vacuna, hay que vacunarnos”, destaca el líder del trío musical.

Los Juanelos sorprenden con un nuevo tema musical. Esta vez inspirado en la pandemia del Covid-19. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

-¿Consideran que vacunarse debe ser obligatorio?

Pedro Juanelo: A nadie se le puede obligar, lo que se puede hacer es tratar de crear conciencia. Algunos dicen por qué no traen otras vacunas. Creo que se ha escogido una de acuerdo a nuestra realidad, pues no tenemos los equipos para mantener una vacuna que tiene que conservarse a 70 grados bajo cero. La Sinopharm es lo que hay, luego viene Pfizer, del Viagra. A esa también le tengo confianza, esa va a parar el Covid-19 (risas).

-¿Cómo surge “Vacúnate”?

Pedro Juanelo: Estábamos ‘craneando’, porque siempre buscamos que el tema pegue con el mensaje que queremos dar. Entonces, me acordé de “Sacúdete”, una canción del tiempo de “Toque a toque” de Rulli Rendo. Les dije: “Juanelos, vamos a hacer “Vacúnate”. Ninguno conocía la canción, pero tuvieron fe en mí, y se hizo.

Christian, estabas a un mes de estrenar una obra con Osvaldo Cattone, ¿cómo recibiste la noticia de su fallecimiento?

Pedro Juanelo: El gran sueño de Christian era actuar con Osvaldo Catone, nunca había actuado con él, estaba contentísimo porque iba a trabajar por primera vez con él, estaba ensayando la obra “El rey se muere”. Osvaldo es un pilar del teatro peruano, nada lo paró, ni el terrorismo. Entre Makhy Arana, Chalo Gambino y él sacaban adelante un teatro de 700 personas, quién te hace eso, ni el Estado. Es triste que se haya ido en una época tan terrible, en la que no nos podemos despedir.

-¿Comó nace Los Juanelos?

No fue planificado, nació como jugando. En su momento, solo buscábamos hacer publicidad a la obra “Las tres viudas”, buscábamos convertir temas de reguetón en ritmo criollo; sin embargo el trío funcionó. En estos cinco años, nos hemos ido adaptando a los cambios, nos hemos metido al ámbito social y político. Hemos hecho tonterías.

-¿Alguna vez ese estilo irreverente representó un problema cuando quisieron compartir espacio con criollos consagrados?

Manguera: Todos han sabido abrazar nuestro trabajo. En el Día de la canción criolla hemos compartido escenario con criollos muy reconocidos. En 28 de Julio hemos tocado nuestra música en la Plaza Mayor de Lima. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta que esto no es una burla, sino por el contrario, transformamos música que no es criolla, en criolla.

-¿Nunca les han cerraron las puertas?

Pedro Juanelo: Cuando nos hemos metido en política, nos hemos encontrado con detractores. ¿Recuerdas Manguerita que nos encontramos con ‘La Resistencia’ (simpatizantes de Rosa Bartra)? Ellos creían que nos estaban haciendo un mal, y nos estaban haciendo un bien. La transmisión que hicimos ese día fue la mayor de la historia de Los Juanelos, estaba feliz, saltando de alegría, tuvimos muchas vistas.

-¿Y han sufrido algún tipo de censura?

Creo que no. Siempre hemos sido cuidadosos con nuestros comentarios, nunca vamos a decir que un político es un corrupto o ladrón. Lo pensamos , pero no lo decimos.

Los Juanelos se inspiran en la coyuntura para crear sus temas. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

-Inicialmente se limitaban a versionar hits de reguetón y ahora tocan diferentes temas coyunturales. ¿Qué los llevó a dar ese paso?

Manguera: Cuando creamos Los Juanelos una de nuestras reglas era no hablar de política, ni de deporte, ni de religión. Pero justo en el año en que empezamos (2016) fueron las elecciones presidenciales y los candidatos estaban tan bravos que teníamos que intervenir. Así que cambiamos las clausulas del contrato y empezamos a hablar de los políticos. Ahora nos alimentamos de todo lo que pasa en el mundo, y lo bueno es que tenemos bastante material para hacer un montón de cosas que nos gustan.

En su disco “20 éxitos criollazos” resumen una gran parte de sus canciones, temas como “El taxi” y “Candy”. ¿Quién compone los temas? ¿Quién los musicaliza?

Pedro Juanelo: Yo me encargo de la letra, Terry la adapta a ritmo criollo, la produce y la pone linda. Manguera le pone el ritmo, el sazón y la sandunga. Así creamos “Vacúnate”.

-¿Qué representa Los Juanelos para su carrera?

Pedro Juanelo: Los Juanelos es mi sueño hecho realidad, es el éxito. A nosotros nos llena, amamos lo que hacemos. Nos han pasado cosas que no podemos creer. Aquella vez que salimos en CNN, un amigo venezolano, que vive en Venezuela, me llama para decirme: ‘Oye, pana, te estoy viendo en CNN y dicen que en Perú, un trío de idiotas está destruyendo Thriller (risas). Tenemos la escuela de la Tigresa del Oriente.

-Thalía también destacó y compartió su versión del #ThaliaChallenge en sus redes...

Pedro Juanelo: Es increíble las cosas que nos pasan. Los Juanelos es un regalo, es lo mejor que nos ha pasado.

