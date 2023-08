¿Cuál es el secreto detrás de la música de Los Mirlos? Es un tipo de efecto especial en las guitarras que crearon desde sus comienzos y que siguen utilizando en todas sus presentaciones. Con más de medio siglo de experiencia en la industria musical, este sonido característico de Los Mirlos les ha asegurado un lugar en el repertorio musical de todos los peruanos. Basta con escuchar los acordes estridentes de la guitarra eléctrica o el resonar de los timbales para reconocer canciones tan icónicas como “La danza de Los Mirlos”, “Lamento en la selva” o el clásico de la cumbia “Eres mentirosa”. Estas canciones se volverán imperdibles durante su espectáculo en conmemoración de su 50 aniversario, que se llevará a cabo este domingo 27 de agosto.

“Los Pakines tenían su efecto de delay, nosotros queríamos hacer algo diferente con nuestra música, así que usamos una pedalera especial que crea un efecto único que seguimos utilizando porque funciona. El tiempo ha confirmado la validez de este estilo que empleamos y planeamos seguir haciéndolo”, comenta el vocalista Jorge Luis Rodríguez en una entrevista con El Comercio.

Integrantes actuales de la banda Los Mirlos en compañía del fundador y vocalista Jorge Rodríguez Pérez

Tras haber recorrido más de 30 países alrededor del mundo desde su fundación en 1973, el mismo año en el que grabaron su primer álbum “El sonido selvático de Los Mirlos” bajo el sello de Infopesa, los afamados “Charapas de Oro” han experimentado varias modificaciones en su formación, quedando solamente el fundador Jorge Rodríguez Grández, junto al guitarrista Danny Fardy Johnston, quienes continúan produciendo canciones junto a la actual banda donde Luís Rodríguez Pérez, hijo de Jorge Rodríguez, forma parte.

“Cuando llegamos a Lima, teníamos en mente nuestra ciudad natal, Moyobamba, y queríamos representarla en la capital. Al ver que mucha gente desconocía la selva en general, buscamos mostrar la Amazonía para que la conozcan”, comenta Rodríguez, quien encontró en la música instrumental una poderosa herramienta para lograr su objetivo. “Por eso incorporamos sonidos de aves y otros animales en el fondo de nuestras canciones. Intentamos recrear ese ambiente también con los instrumentos, nuestra vestimenta y los detalles que utilizamos en nuestras presentaciones”, agrega.

Danny Fardy Johnston, Jorge Rodríguez Grández y Jorge Luís Rodríguez Pérez

Al igual que su renombre, su objetivo fue creciendo hasta convertirse en una frase que Rodríguez repite en todas sus entrevistas: “Queremos ser los embajadores de la cumbia peruana en el mundo”. Este objetivo parece cumplirse cada vez que se presentan en grandes escenarios en España o en antiguos castillos en festivales de Eslovenia. Si hay algo que caracteriza este aniversario, que se celebrará en el Teatro Municipal de Lima, es la determinación y constancia.

Preservando el legado

A sus más de 70 años, Rodríguez emprende viajes a diversos países cada década para renovar el registro de Los Mirlos, realizando asimismo una visita anual en Perú para asegurar la unicidad e inigualable identidad de Los Mirlos. Aunque su hijo sostiene que estas actividades ya no son necesarias debido a la presencia tecnológica y al sólido posicionamiento de la banda en redes sociales, Rodríguez, quien tuvo que modificar el nombre original de Los Mirlos (previamente Los Saetas) debido a una coincidencia de nombres, no está dispuesto a comprometer las precauciones.

Este compromiso con la banda se refleja en su dedicación no solo a la música, sino también en su empeño por registrar cada aparición de Los Mirlos en recortes de periódicos, fotos o videos -segunda pasión de Rodríguez- que dieron lugar a la creación del documental “La Danza de Los Mirlos” que se presentará previo al show por su aniversario. Sin embargo, no sería la primera vez que Los Mirlos aparecen en una producción cinematográfica, siendo la película argentina “Las vacaciones del amor” (1981), la primera vez que aparecen en pantalla. “Camilo Sesto estaba rankeadisimo y aparecía en la película, tuve el gusto de saludarlo, pero cuando nos íbamos a conocer, no pude viajar a Argentina. Es curioso que cuando premiaron las canciones de la película, nosotros ganáramos por dos discos y Camilo solo por uno”, comenta con una sonrisa el artista.

Recibieron un Disco de Platino de la Cámara de Productores Fonográficos de Argentina por la venta de nuestras producciones. (Foto: archivo personal de Los Mirlos)

Fue en estos primeros momentos cuando Rodríguez y la banda dejaban todo listo en el escenario para poder tocar en los conciertos, con poca o nula ayuda de los organizadores, algo que parece haber cambiado tras tantos años representando la cumbia amazónica a nivel nacional e internacional. “Antes llevábamos nuestros instrumentos y armábamos todo el escenario. Yo me ponía una camiseta, unos shorts y me encargaba de dirigir todo. Ahora viene un equipo con un camión lleno de instrumentos de diferentes marcas y nos dicen: ‘Elijan lo que deseen y nosotros montaremos todo en el escenario por ustedes’”, menciona el artista, quien agradece el éxito actual de la banda a exmiembros que han fallecido, especialmente a su representante que consiguió esas primeras oportunidades. “Él fue una pieza fundamental en la banda, al igual que todos los que formaron parte de la agrupación en su momento. Sería injusto no reconocerles el crédito por tantos años de exitosa carrera musical”, añade.

En la actualidad, la banda está atravesando un proceso de transición en el cual Luis Rodríguez asumirá un papel más determinante en Los Mirlos para dar continuidad al legado de su padre. Además, Los Mirlos están preparando una nueva producción que se lanzará el próximo año, donde Jorge Rodríguez seguirá contribuyendo con los toques característicos de su cumbia.

Todos los miembros originales de la banda en San Martin

Con el fin de que todos puedan apreciar el desarrollo de la banda desde sus verdaderos inicios en 1968 como Los Saetas, Rodríguez está finalizando un libro, aún sin un nombre oficial, que recopilará toda la historia musical y personal de la banda. “Anuncié esto en Viña del Mar y luego en el Festival de Guadalajara. Ahora que celebramos nuestros 50 años, creo que es el momento adecuado para que vea la luz”, aclara Rodríguez. El libro se publicará a finales de este año y relatará su historia hasta el presente, aunque no abarcará el final debido a que el veterano miembro de Los Mirlos no tiene planes de retirarse. “Mis amigos abogados, militares e ingenieros ya están jubilados, en la industria musical, uno no puede permitirse esos lujos”, concluye.