Los Mirlos regresan a Nueva York para celebrar la Independencia del Perú en una noche que promete convertirse en una gran fiesta de identidad, cultura y orgullo nacional. La agrupación peruana se presentará el próximo 26 de julio de 2026 en Brooklyn, donde compartirá escenario con miles de compatriotas y amantes de la música tropical latinoamericana.

El evento será producido por Rockass Online Music y reunirá a la comunidad peruana residente en Estados Unidos, así como a seguidores de diferentes nacionalidades que buscan celebrar las Fiestas Patrias al ritmo de una de las bandas más influyentes de la música tropical del continente.

El regreso de Los Mirlos a Nueva York llega después de importantes presentaciones internacionales que consolidaron su proyección global. La agrupación recientemente conquistó escenarios internacionales como Coachella y ofreció un memorable concierto en el Lincoln Center.

Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un show histórico en Nueva York. (Foto: Difusión)

La presentación también coincide con una etapa significativa para la banda fundada por Jorge Rodríguez. Recientemente, Los Mirlos lanzaron el álbum “The World Meets Los Mirlos”, una producción colaborativa que celebra más de cinco décadas de trayectoria junto a artistas internacionales de diversos géneros y generaciones.

Con más de 50 años de historia, el grupo continúa difundiendo la música peruana en los principales escenarios del mundo. Su propuesta de cumbia amazónica psicodélica los ha convertido en referentes de la música tropical latinoamericana y en importantes embajadores culturales del Perú.

“Después de Coachella y de una noche inolvidable en el Lincoln Center, queríamos volver a Nueva York para abrazar a nuestra gente y celebrar juntos nuestras raíces. Cada vez que tocamos para la comunidad peruana sentimos que estamos en casa. Esta música nació en el Perú, pero hoy pertenece al mundo”, expresó Jorge Rodríguez, fundador y voz de Los Mirlos.

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

Por su parte, Javier Solís, CEO de Rockass Online Music y organizador del evento señaló: “Los Mirlos son uno de los mayores embajadores culturales del Perú. Después de la extraordinaria respuesta del público en Coachella y en Lincoln Center, era importante reunir nuevamente a nuestra comunidad en Nueva York para celebrar nuestra independencia con una banda que forma parte de la historia musical de Latinoamérica. Será una noche para bailar, cantar y sentirnos orgullosos de ser peruanos”.

El concierto incluirá un show extendido con clásicos como “La Danza de Los Mirlos” y “Eres Mentirosa”, además de las nuevas canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.