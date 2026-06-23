Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un show histórico en Nueva York. (Foto: Difusión)
Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un show histórico en Nueva York. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Mirlos regresan a Nueva York para celebrar la Independencia del Perú en una noche que promete convertirse en una gran fiesta de identidad, cultura y orgullo nacional. La agrupación peruana se presentará el próximo 26 de julio de 2026 en Brooklyn, donde compartirá escenario con miles de compatriotas y amantes de la música tropical latinoamericana.

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