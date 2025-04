En una noche vibrante de cumbia, orgullo peruano y energía tropical, Los Mirlos debutaron con éxito en el festival Coachella 2025 el viernes 11 de abril, a las 9:30 p.m. (hora Perú), llevando su inconfundible sonido amazónico y psicodélico al desierto de California.

Reconocidos como pioneros de la cumbia amazónica desde los años 70, la emblemática banda peruana se presentó en el escenario Sonora, famoso por dar espacio a propuestas musicales globales.

Su participación no solo puso a bailar al público internacional, sino que también representó un hito para la música peruana en uno de los festivales más importantes del mundo.

En esta edición del festival, Los Mirlos compartieron cartel con artistas como Lady Gaga, Travis Scott y Green Day.

¿Cómo inició su presentación?

La participación de Los Mirlos en Coachella 2025 arrancó con imágenes exclusivas de su próximo documental, homenaje a su trayectoria de más de 50 años.

“Hola. How are you, Coachella? (...) Qué bonito. Buenas noches, Estados Unidos”, saludó emocionado Jorge Rodríguez Grández, fundador y líder de la banda.

Luego agregó: “Esto es el Perú, su cultura y música… Cumbia amazónica para ustedes”, desatando una ovación que encendió el ambiente.

En su presentación, lucieron sus trajes inspirados en la selva peruana, diseñados junto a Adidas Perú, como parte de una producción especial | (YouTube)

¿Qué canciones interpretaron?

El repertorio incluyó temas emblemáticos como “La Danza de Los Mirlos”, “Cumbia Norteña”, “Cumbia de la Selva” y “Cumbia de los Pajaritos”, que hicieron bailar y vibrar a los asistentes.

“¡Las palmas arriba!”, arengaba Rodríguez mientras guitarras eléctricas, congas y batería creaban ese sonido tropical-psicodélico que ha convertido a la banda en leyenda de la música peruana.

Tributo a Queen y bandera del Perú en alto

Uno de los momentos más sorprendentes fue el tributo a Queen, con un poderoso cover del intro de “We Will Rock You”, que sirvió como antesala para su clásico “Sonido Amazónico”.

El show culminó con las canciones “Muchachita del Oriente”, “Un traguito de ayahuasca” y “Doña Guillermina”, mientras los músicos levantaban las banderas del Perú y Estados Unidos.

Gran expectativa causó en el país la presencia de Los Mirlos en el Festival Coachella. (YouTube)

“¡Muchas gracias! ¡Viva Coachella y viva el Perú!”, exclamó Rodríguez ante un público que pedía a gritos: “¡Otra, otra, otra!”.

¿Cómo fue su vestimenta para el concierto?

En su presentación, lucieron sus trajes inspirados en la selva peruana, diseñados junto a Adidas Perú, como parte de una producción especial.

Fundada en Moyobamba, Los Mirlos tienen más de cinco décadas de trayectoria y más de 30 álbumes publicados.

Su estilo, mezcla de cumbia tradicional con sonidos amazónicos y psicodélicos, ha trascendido generaciones.

Gira internacional tras Coachella 2025

Después de su paso por Coachella, Los Mirlos continuarán su gira ‘Tour Ayahuasca’ por Estados Unidos con presentaciones en San Francisco, Brooklyn, Nueva Jersey, Austin y Virginia, además de una parada en Tijuana, México.

Posteriormente, retornarán al escenario de Coachella el viernes 18 de abril, consolidando así su presencia en uno de los festivales más importantes del mundo.