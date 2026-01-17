Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por aportes a la cumbia peruana

Escuchar
(2 min)
La entrega del reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura se realizará este viernes 16 de enero a las 7:00 p. m. en el Foyer del Gran Teatro Nacional | Foto: Archivo GEC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) otorgó oficialmente la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura al grupo Los Mirlos, en reconocimiento a su “invaluable contribución a la música peruana y a la proyección internacional de la cumbia amazónica”.

