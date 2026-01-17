Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por aportes a la cumbia peruana

El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) otorgó oficialmente la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura al grupo Los Mirlos, en reconocimiento a su “invaluable contribución a la música peruana y a la proyección internacional de la cumbia amazónica”.

A través de la Resolución Ministerial N.° 000006-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano, el Estado ratifica el impacto histórico de la banda fundada en Moyobamba en 1973.

El documento resalta que el grupo, liderado por Jorge Rodríguez Grández, ha sido pieza fundamental para cimentar una expresión artística que hoy es símbolo de la identidad amazónica y nacional.

Con más de 50 años de carrera, Los Mirlos han pasado de los escenarios de San Martín a convertirse en un fenómeno global, como lo demuestra su histórica participación en Coachella 2025, donde fueron la primera banda de cumbia amazónica en presentarse en ese escenario.

En ese sentido, el Mincul destacó que canciones como ‘La danza de los mirlos’ y ‘Sonido amazónico’ han trascendido las barreras generacionales.

“La agrupación ha sido clave en difundir la riqueza musical de la selva y en consolidar la cumbia amazónica como un género con presencia internacional... piezas que hoy son consideradas símbolos culturales forman parte del repertorio colectivo del país” , comentó.

La entrega formal del galardón se realizó el viernes 16 de enero a las 7:00 p. m. en el Foyer del Gran Teatro Nacional. Este reconocimiento cierra un ciclo importante, ya que su fundador, Jorge Rodríguez Grández, fue distinguido de forma individual en 2012.