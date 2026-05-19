Resumen

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Los Mirlos se unen a Juanes para el lanzamiento del videoclip de "De jueves a jueves". (Foto: Instagram / @losmirlos)
Los Mirlos se unen a Juanes para el lanzamiento del videoclip de "De jueves a jueves". (Foto: Instagram / @losmirlos)
Por Redacción EC

Los Mirlos hacen historia en la música tropical con el lanzamiento oficial de su nuevo álbum colaborativo titulado “The World Meets Los Mirlos”. Este proyecto internacional, estrenado este 15 de mayo, busca fusionar la esencia de la cumbia amazónica con el talento de grandes figuras de la escena musical global.

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