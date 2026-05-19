Los Mirlos hacen historia en la música tropical con el lanzamiento oficial de su nuevo álbum colaborativo titulado “The World Meets Los Mirlos”. Este proyecto internacional, estrenado este 15 de mayo, busca fusionar la esencia de la cumbia amazónica con el talento de grandes figuras de la escena musical global.

Como plato fuerte de este lanzamiento, la banda presentó el esperado videoclip del tema “De jueves a jueves”, una colaboración excepcional junto al artista colombiano Juanes. El video ya se encuentra disponible en YouTube.

La unión entre Los Mirlos y Juanes representa uno de los momentos más importantes de la producción. En esta canción, se logra una mezcla perfecta entre las guitarras amazónicas y el estilo pop-rock del colombiano, logrando una propuesta que conecta distintas generaciones y rompe fronteras musicales en toda la región.

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

El álbum “The World Meets Los Mirlos” está compuesto por 12 canciones que reflejan los más de 50 años de trayectoria de la banda. Es considerado el proyecto más ambicioso de su carrera, ya que ha logrado reunir a una constelación de estrellas internacionales para rendir tributo a la cumbia peruana de exportación.

Además de Juanes, el disco cuenta con colaboraciones de alto nivel con artistas y bandas como Bomba Estéreo, Guaynaa, Los Bunkers y Monsieur Periné.

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Entre los temas que más destacan en esta producción figuran nuevas versiones de clásicos como “Eres Mentiroso” y “Llanto en la Selva”. Gracias a estas colaboraciones con grupos como LA LOM y 311, la cumbia amazónica se posiciona nuevamente en el radar de las plataformas de streaming y los festivales más importantes del mundo.

El estreno de este álbum y su videoclip no solo celebra su legado, sino que asegura que el contagioso ritmo de la selva continúe conquistando a nuevas audiencias y escenarios internacionales.