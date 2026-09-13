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Resumen

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A mediados de este 2026, Los Mirlos pusieron en circulación “The World Meets Los Mirlos, un disco que reúne doce canciones junto a artistas como Juanes, Bomba Estéreo, Guaynaa, Los Bitchos, Los Bunkers y 311. Más que mirar hacia atrás, el álbum propone una nueva ruta para una banda con más de cinco décadas de historia. Su cumbia amazónica vuelve a encontrarse con otras generaciones y escenas musicales, esta vez con una vocación abiertamente internacional. Y esa ruta ya está en marcha. Actualmente, Los Mirlos se encuentran de gira por Estados Unidos y este domingo acaba de anunciarse un Tiny Desk de NPR, una de las mayores plataformas del mundo para artistas.

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