A mediados de este 2026, Los Mirlos pusieron en circulación “The World Meets Los Mirlos”, un disco que reúne doce canciones junto a artistas como Juanes, Bomba Estéreo, Guaynaa, Los Bitchos, Los Bunkers y 311. Más que mirar hacia atrás, el álbum propone una nueva ruta para una banda con más de cinco décadas de historia. Su cumbia amazónica vuelve a encontrarse con otras generaciones y escenas musicales, esta vez con una vocación abiertamente internacional. Y esa ruta ya está en marcha. Actualmente, Los Mirlos se encuentran de gira por Estados Unidos y este domingo acaba de anunciarse un Tiny Desk de NPR, una de las mayores plataformas del mundo para artistas.

El recorrido comenzó el 2 de agosto en New Jersey y continuó por Los Ángeles, Ventura, Fresno, San Francisco, Portland y Seattle. En septiembre retomarán la gira por Dallas, Austin, Houston, Nueva Orleans, Charleston y Raleigh, donde participarán en el Hopscotch Music Festival. Son escenarios que hoy forman parte de una agenda internacional que se expandió con rapidez en los últimos años. En 2025, Los Mirlos llegaron a Coachella y se convirtieron en la primera banda peruana en presentarse en el festival. Este año, además, fueron parte del Roskilde Festival en Dinamarca.

La lista de canciones de “The World Meets...” permite entender la amplitud de esa operación. “Las Noches” fue grabada junto a Chicha Libre; “De Jueves a Jueves”, con Juanes; “Prieta de mi Vida”, con Guaynaa; “La Fuga del Jaguar”, con Los Bitchos; “La Pena”, con La Coreañera y Funky Munchies; “Amber”, con 311 y El Dusty; “Eres Mentiroso”, con Bomba Estéreo; “Bonita”, con Big Sempa y Toy Selectah; “Llanto en la Selva”, con La Lom; “Cumbia pa’ Olvidar”, con Mireya; “Cariñito”, con Monsieur Periné y Fuxbeat; y “La Luna”, con Los Bunkers. Es, en conjunto, un mapa de conexiones que explica por qué Los Mirlos están recorriendo ahora Estados Unidos con un repertorio pensado para circular mucho más allá de Perú.

Gino Pezzia, Alejandro León y Marthin Chan fundaron Revancha Records, sello y productora peruana detrás de proyectos que conectan sonidos históricos con nuevas audiencias internacionales.

Las que iban a salir

Pero el disco que finalmente llegó a las plataformas es apenas una parte de una historia mucho más extensa. Durante casi dos años de trabajo hubo canciones que se grabaron y no entraron, artistas con los que las conversaciones no llegaron a concretarse y colaboraciones que quedaron esperando una nueva oportunidad. El proceso, explica Gino Pezzia, fundador de Revancha Records y productor del proyecto, fue una construcción progresiva en la que las canciones iban determinando qué nombres podían incorporarse.

Entre quienes quedaron fuera aparece Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba. Su participación sí existe y llegará en la edición física del álbum, pero no forma parte de la versión digital debido a la decisión del músico de no participar en plataformas digitales por razones sociopolíticas. El caso de Albarrán no fue el único. También hubo conversaciones con Los Hermanos Gutiérrez, que finalmente decidieron concentrarse en un nuevo disco, y con el rapero argentino Luck Ra. Dante Spinetta, de Illya Kuryaki and the Valderramas, llegó incluso a trabajar una canción junto a Martín Chan en Miami, pero el tema no alcanzó a entrar en el álbum.

Juanes participa junto a Los Mirlos en “De Jueves a Jueves”, colaboración surgida durante las sesiones de grabación realizadas en Miami para el nuevo álbum.

También quedó pendiente el encuentro con Alex Kapranos, vocalista de Franz Ferdinand. La relación surgió por el interés del músico en Los Mirlos y, particularmente, en “La Danza de Los Mirlos”, canción que incluso llegó a interpretar durante una visita a Lima. Hubo conversaciones para encontrarse en Londres y trabajar una grabación, pero la agenda de la gira de Franz Ferdinand terminó postergando indefinidamente el proyecto.

La dinámica de las colaboraciones también revela cuánto terminó modificándose el proyecto durante su elaboración. Algunos nombres fueron propuestos por el equipo de producción; otros llegaron a partir de contactos previos y, en un caso particular, fue la propia banda la que sugirió al artista. Guaynaa, por ejemplo, apareció en el proyecto a partir del interés que Los Mirlos habían manifestado en trabajar con él. Juanes, Bomba Estéreo y otros nombres llegaron por iniciativa de Revancha.

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El episodio más accidentado fue precisamente el de Juanes. Después de una primera sesión en Miami, en la que se llegaron a grabar dos canciones, el colombiano propuso meses después comenzar nuevamente el proceso a partir de un beat diferente. El equipo tuvo que recomponer la canción cuando el lanzamiento ya se acercaba. Algunas de estas grabaciones con los artistas mencionados no desaparecerán: la intención de Revancha es que puedan formar parte de una segunda edición o de un eventual segundo álbum, mientras otras podrían aparecer previamente como sencillos.

Desde su fundación en 1972, Los Mirlos han construido una extensa discografía. Para 2018, la agrupación registraba más de treinta producciones entre discos LP y CD.

El mercado de Los Mirlos

Detrás de esta operación hay una pregunta menos musical y más empresarial: ¿por qué invertir hoy en Los Mirlos? Para Revancha, la respuesta está en un fenómeno que comenzó a desarrollarse fuera del Perú mucho antes de que la banda volviera a ocupar un lugar visible en la conversación local. El interés internacional por la cumbia psicodélica, impulsado por coleccionistas, sellos especializados y el resurgimiento del vinilo, convirtió parte del catálogo de Los Mirlos en una pieza buscada por audiencias extranjeras. El trabajo de Olivier Conan con Chicha Libre y sus compilaciones ayudó a introducir esa música en circuitos anglosajones donde la agrupación peruana adquirió una dimensión distinta a la que conservaba en su propio país.

Esa diferencia de percepción es central para entender la estrategia de Revancha. La disquera, explica Pezzia, trabaja sobre la idea de recuperar artistas y sonidos asociados con otras épocas y colocarlos en contextos contemporáneos. “Nosotros hacemos mención a nuestro propio nombre al apostar por bandas vintage para que ellos puedan tener una especie de revancha musical”, sostiene. Los Mirlos encajaban allí no solo por su historia, sino porque ya existía un público internacional dispuesto a escucharlos, coleccionarlos y verlos en vivo. El álbum podía, entonces, funcionar como una nueva puerta de entrada hacia ese catálogo.

Los Mirlos llevaron su cumbia amazónica a escenarios internacionales y en 2025 hicieron historia al convertirse en la primera banda peruana en tocar en Coachella.

El modelo de negocio, sin embargo, no se limita a las reproducciones. En la industria musical actual, una apuesta discográfica se evalúa a partir de distintas fuentes de retorno: streaming, ventas físicas, presentaciones en vivo, derechos de autor y publishing, es decir, la utilización de las canciones en producciones audiovisuales, videojuegos, publicidad y otros contenidos. “Las disqueras pueden ver el talento, pero en realidad piensan en cuánto tiempo pueden recuperar la inversión”, explica Pezzia. Una canción que aparece en una película, una serie, un comercial o un videojuego puede generar ingresos y exposición al mismo tiempo, mientras que una gira permite convertir el renovado interés por el repertorio en una fuente directa de recaudación.

Por eso, “The World Meets Los Mirlos” fue concebido con una mirada internacional y, particularmente, hacia el mercado anglosajón. Los primeros resultados parecen acompañar esa decisión. El álbum ya superó los dos millones de reproducciones digitales. México aparece como uno de los principales mercados latinoamericanos, mientras Estados Unidos representa un territorio de expansión.

Los Mirlos colaboran con Guaynaa en “Prieta de mi Vida”, una de las doce canciones de “The World Meets Los Mirlos”, álbum publicado este 2026.

La actual gira de Los Mirlos que comenzó en agosto y continuará en septiembre como parte de esa estrategia internacional. También lo es el vinilo, cuyo lanzamiento está previsto para octubre, con prensado en California y distribución para México y Estados Unidos. En paralelo, Revancha ya trabaja en otros proyectos internacionales y mantiene conversaciones con compañías mayores como Universal y Sony.

“Las grandes disqueras poco apuestan por el desarrollo de nuevos artistas, es decir, la incubación de artista ya no se da mucho por su parte”, señala Pezzia, quien menciona que las compañías “boutique” como Revancha buscan ocupar el espacio entre una idea, una oportunidad de mercado y un producto capaz de atraer inversión.

Gino Pezzia fue productor de “The World Meets Los Mirlos”, álbum que reúne doce colaboraciones internacionales y propone una nueva etapa para la histórica agrupación peruana.

La paradoja final es que el nombre del disco apela a la situación actual de Los Mirlos: tienen una dimensión comercial más fuerte afuera que en su propio país. “Los Mirlos pueden venir a Europa y hacer un tour adelante, en Perú no -dice Pezzia- Los Mirlos son relevante. Aunque Perú no es el mercado adecuado para ellos. Suena triste, pero es así.”

Y ahora, mientras la gira estadounidense avanza, también crece la expectativa alrededor de una sorpresa anunciada para noviembre como consecuencia del trabajo entre Revancha y BMG, así como el constante esfuerzo de Los Mirlos. Al preguntarle directamente si esa sorpresa significa que Los Mirlos tendrán un Tiny Desk, Pezzia responde con dos palabras que dejan poco espacio para la duda: “Caliente, caliente”.

Y al final la noticia se confirmó este domingo. ¿La fecha exacta? Eso se revelará pronto.