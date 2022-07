Los Polinesios se presentan el próximo 13 de octubre en Arena Perú como parte de su gira ‘Jump World Tour Evolución’. Como antesala de su show, los hermanos Karen, Lesslie y Rafa conversaron con El Comercio y expresaron su amor por el Perú, país que han visitado en más de una ocasión.

Además, el trío mexicano anticipó que alista dos nuevas colaboraciones musicales. La primera canción es con una mexicana y la segunda es con un estadounidense.

Por otro lado, Rafa y Lesslie abrieron su corazón y se refirieron a su estado sentimental, algo que ha sido muy comentado por sus fans en todo el mundo.

El trío de hermanos más querido e influyentes de YouTube, llega a Perú son su esperado show.

—Ustedes ya se han presentado en Lima. ¿Qué hace especial este nuevo show?

Rafa Polinesio: Estamos emocionados de regresar a Perú porque este año celebramos un década de ‘Plática Polinesia’. Estamos llevando el ‘Jump World Tour Evolución’ a diferentes lugares y afortunadamente podemos ir a Perú con este show. Quisimos ir antes con este espectáculo, pero la pandemia no los impidió. Ahora es una realidad y el 13 de octubre estaremos en Lima.

—¿Qué verá el público peruano en su espectáculo ‘Jump’?

Rafa: Este show muestra nuestra evolución y el cambio que estamos teniendo. Una transición de lo que habíamos hecho durante estos 10 años hasta los proyectos que queremos hacer. Algo que ya estamos mostrando en nuestros contenidos de YouTube, como la música que estamos desarrollando.

—¿Qué canciones se vienen como parte de esta transición en sus carreras?

Karen Polinesia: De hecho tenemos dos colaboraciones que estamos a punto de lanzar. La primera es con una mexicana y la segunda canción es con un estadounidense. Aún no podemos decir sus nombres, pero pronto daremos a conocer estas canciones. Nuestros fans deben estar atentos a las redes sociales de ‘Plática Polinesia’.

—¿Y tienen en mente colaborar con un artista peruano?

Karen: Ahora no tenemos en la mira a alguien y si la gente de Perú quisiera decirnos algún artista, nosotros podemos tenerlo en cuenta.

Rafa: En realidad nosotros estaríamos encantados porque nos gusta colaborar con artistas de todo el mundo. Así como llevamos nuestro show a diferentes países y nuestra audiencia está en distintos países, nos gusta también mostrar la cultura de cada lugar. De hecho cuando viajamos a Perú nos llevamos un ‘cachito’ de ustedes y me compré unos ponchos que hasta ahora conservo. Creo que sería bueno hacer música con alguien de allá.

—¿Qué es lo que más rescatan de su experiencia en el Perú?

Lesslie Polinesia: El amor de las personas y la calidez que tienen ustedes a alguien que no es de su país. Cuando visitamos Cusco, todos fueron muy amables con nosotros.

Karen: Creo que México y Perú son como culturas hermanas y cuando estuvimos por ahí, nos sentimos en casa.

Rafa: Siento que el peruano ama sus raíces y un claro ejemplo de ello es que conservan la lengua quechua. Qué bueno que lo sigan rescatando porque las tradiciones no deberían perderse y esa manera de ver el mundo tampoco. Todo lo contrario, creo que con el Internet se debe transmitir eso a más personas en el mundo.

Los Polinesios crecieron y sus vidas cambiaron en la actualidad, pero su contenido sigue siendo universal

Han pasado 10 largos años desde sus inicios en YouTube y su público ha crecido con ustedes. ¿Cómo manejan su contenido en la actualidad?

Karen: Lo que nosotros hemos hecho es crecer con la audiencia. pero también somos conscientes de que nos siguen nuevas generaciones. Creo que no existe alguna brecha entre nosotros porque compartimos música para todas las edades. Además, nuestros documentales en YouTube es en base a nuestra propia experiencia y el público puede usar eso para inspirarse. Un Polinesio no tiene género, es un ciudadano del mundo, no tiene edad y su cultura es el mundo. Siempre hemos visualizado así a nuestra audiencia porque sentimos que es universal.

Crecer también implica enamorarse y estas semanas se habló de la nueva relación de Lesslie. ¿Qué nos puedes decir al respecto?

Lesslie: La verdad que la vida es muy hermosa y siempre estoy enamorada. Sobre si tengo nueva pareja o no, les puedo decir que aún no es nada formal. ¡Siempre estoy enamorada!

En tu caso Rafa, se dice que tienes intenciones de casarte con su tu novia ‘A’. ¿Eso es cierto?

Rafa: Lo que puedo decir es que estoy muy enamorado. Eso de la boda creo que tendrá que esperar porque ahora estoy enfocado en la gira de ‘Jump’ y solo puedo decir que esa persona me está acompañando en mi vida en muchos aspectos. Estoy feliz de tener este complemento, que además de mi trabajo, me llena.

Sobre el concierto de Los Polinesios en Perú

Los youtubers más queridos llegan el próximo 13 de octubre al Arena Perú con un show lleno de música, colores y baile. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.

Hoy en día, con más de 25 millones de suscriptores en YouTube y más de 200 mil reproducciones mensuales en Spotify, Los Polinesios se han convertido en uno de los 10 canales más vistos de habla hispana. Rompieron su propio Record Guinnes al obtener la mayor cantidad de Botones Diamante por miembros de una familia en Youtube.

Los Polinesios presentarán un espectáculo el 13 de octubre en el Arena Perú. (Foto: @platicapolinesi).