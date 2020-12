Conforme a los criterios de Saber más

La mítica banda chilena ‘Los Prisioneros’ que ganó renombre durante la dictadura de Augusto Pinochet por sus letras que abordaban el acontecer político y social de Chile y Latinoamérica, será adaptada nuevamente en una serie de televisión, esta vez producida por Movistar.

La historia de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, será la primera serie original de Movistar producida en Chile por la peruana Joanna Lombardi y codirigida por el exministro de Cultura Salvador del Solar junto al colombiano Carlos Moreno.

Luego de un año y medio de desarrollo, en conjunto con la productora chilena Parox, la serie “Los Prisioneros”, que se encuentra actualmente en etapa de preproducción, iniciará su rodaje en enero del 2021. Serán ocho capítulos de 30 minutos, previstos para estrenarse durante el segundo semestre del 2021.

Muy por el contrario de la anterior serie llamada “Sudamerican Rockers” (2014) esta cuenta con los derechos de las canciones y el permiso de casi todos los integrantes originales de la banda.

La serie se sitúa a mediados de los años 80, cuando “Los Prisioneros” estaban a punto de crear sus canciones más icónicas, como “Nunca quedas mal con nadie”, “Sexo”, entre otras.

La historia mostrará cómo sus letras de alto contenido político y social les valieron ser perseguidos por el régimen militar y sufrir también de la censura en la radio y televisión chilena.

Durante la serie, los protagonistas atravesarán por un intenso periodo que los llevará por los escenarios de Chile, Perú y Colombia durante una de las épocas más convulsionadas de Latinoamérica. Destaca el Plebiscito de 1988 en Chile, su presentación en “Sábados Gigantes” en 1985; y también el mítico concierto en la plaza de Acho en 1987.

El Comercio conversó al respecto con la showrunner de la serie, Joanna Lombardi, así como con ambos directores y los tres actores que interpretarían a la formación original de “Los Prisioneros”.

Santiago, 9 de diciembre de 2020. Actores y realizadores de la serie televisiva Los Prisioneros son fotografiados en la calle Victor Hendrych. Andres Pina/Aton Chile

Joanna, ¿de dónde surgió la idea de hacer la serie?

Cuando entré a Movistar tenía que producir series en varios países, estuve buscando que serie hacer en Chile y surgió la posibilidad de empezar a explorar los prisioneros. A mí me encantaba la idea porque estaba buscando hacer una serie muy local, pero que tenga pisada internacional, ‘Los prisioneros’ son una banda chilena que los peruanos sentimos como nuestra, los colombianos también y Latinoamérica en general, entonces a partir de ahí fue que nació la idea.

De hecho esto fue antes de que empezaran todos los temas coyunturales que vinieron después en Chile y en Latinoamérica, pero nosotros enfocamos la serie al inicio como una serie musical con un contenido político y contexto que nos interesaba mucho, pero que después se ha convertido cada vez más relevante, actual y necesario.

Sobre esto, ¿Cómo fue que decidiste elegir a Salvador y Carlos como los directores de esta serie?

Sentí que involucrar directores de diferentes países nos ayudaba a tener ese paso hacia atrás y esta mirada que permitía que la serie pueda llegar de mejor manera a toda Latinoamérica y de hecho yo no conocía a Carlos, pero vi sus películas, conocí su trabajo, he disfrutado mucho el gran oficio que tiene con las series y además que tiene una conexión con lo musical, reúne todas estas características que pueden ser tan valiosas en un proyecto como este.

Y sobre Salvador, pensé en tener alguien de Perú. ‘Magallanes’ (película dirigida por Salvador del Solar) es una de las películas peruanas que más me gustan y además tiene su mirada desde lugar de actor y también su mirada política porque esta es una serie con mucho contexto político y super relevante entonces me pareció que podría ser algo que le interesara hacer, de hecho no sabía si iba a querer, pero por ese lado yo sentía que iba a ser super interesante para él hacer volver a lo audiovisual con un proyecto como este que tiene esta carga tan humana, con un peso en la actuación, pero que me pareció que podría ser interesante.

Santiago, 9 de diciembre de 2020. Actores y realizadores de la serie televisiva Los Prisioneros son fotografiados en la calle Victor Hendrych. Andres Pina/Aton Chile

Una vez elegidos para el proyecto, ¿Cómo fue el proceso creativo que tuvieron para desarrollar la serie en medio de la pandemia? ¿Cuál fue el ritmo que siguieron?

Carlos Moreno: Bueno digamos que ha sido un proceso con un ritmo como todas las producciones que tienen que enfrentar durante una pandemia, inician desde una eventualidad y luego tenemos que entrar como en acción y ya salir un poco de la eventualidad en la que estamos, pero yo creo que siguiendo el camino que tiene cualquier producción que es primero ir conociendo los guiones, irlos interiorizando, luego irlos socializando con todo un equipo y luego empezar a construir la ficción con los actores, es el camino regular de toda producción, pero atravesada con todas las vicisitudes de esta pandemia.

Hubo un momento en que entramos en una extensa pausa, pero esto no diluyó ni las ideas ni las ganas que teníamos de hacer este proyecto, ha sido extraño yo no me siento capaz de hacer un balance de que fue lo bueno y lo malo, creo que a los actores les sirvió mucho para trabajar los instrumentos y ahora están tocando muy bien, pero es que esto nadie lo esperaba realmente.

Al ser dos directores, ¿Cómo crean la armonía de la serie?

Carlos Moreno: Yo creo que este trabajo tiene una exigencia no solamente para este proyecto, si no para todo es el trabajar en equipo casi que es parte del ADN del dirigir así en televisión es saber trabajar en equipo y ese trabajo en equipo implica varias estrategias y eso es lo que venimos haciendo, estamos creando un código común, un camino y saber hacia donde ir, es como si todos estuviéramos en un mismo barco navegando por el océano. Trabajar en equipo es lo esencial y yo lo he trabajado así dentro de todos los proyectos que he podido realizar en mi vida.

Entonces vienen trabajando en conjunto...

Carlos Moreno: Técnicamente hay en algún momento que algunas decisiones, por un asunto técnico, alguien va a tener que tomarlas, tendremos un director por episodios, pero es un trabajo en equipo.

Salvador del Solar: Yo creo que es un trabajo interesante hay múltiples series donde el trabajo se lo encargan a muchos directores, muchos más de dos, pero creo que el trabajo en equipo que Carlos menciona ha sido fundamental para tener más precisa la idea del universo en el cual queremos que suceda esto y el lenguaje que queremos utilizar para trasmitir ese universo y como dice Carlos este es un trabajo colaborativo por naturaleza, creo que también es interesante que haya el desafío de esta colaboración en un momento en el que el tema de la colaboración esta sobre la mesa en muchos aspectos de la vida, creo que va a ser un elemento que no es casual.

Salvador ¿Cómo te has ido preparando para este proceso de grabación? ¿Qué diferencia o parecido encuentras entre Magallanes y ‘Los Prisioneros’?

Todos los proyectos enfrentan vicisitudes, esto de la pandemia ya es un nivel insólito, pero creo todos los proyectos son únicos y tienen elementos que siempre son una invitación estimulante. Este caso en particular se trata de un proyecto que siento que tiene una potencia particularmente a varios niveles y me conecta con el tránsito de la adolescencia con la juventud, de la etapa secundaria a la universitaria, el tránsito de un momento que vivió nuestro país a otro momento y nos conecta también como decía Joanna con un momento muy actual donde la banda que protagoniza esta serie ha vuelto a resonar con mucha fuerza en capitales de todos nuestros países así que es bastante claro que ahí hay algo muy especial alrededor de este proyecto por lo tanto esto era una invitación que yo recibí como la mejor de las sorpresas.

Creo que no es una serie que uno emparentaría con una película como ‘Magallanes’, pero porque son dos películas en las que nuestros protagonistas navegan en contextos desafiantes y retadores, que se inmiscuyen en su vida personal e incluso en su vida íntima.

Santiago, 9 de diciembre de 2020. Actores y realizadores de la serie televisiva Los Prisioneros son fotografiados en la calle Victor Hendrych. Andres Pina/Aton Chile

Los jóvenes prisioneros

Los papeles de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia serán interpretados por Aron Hernández, Andrew Bargsted y Diego Madrigal respectivamente.

Aron Hernández tiene 25 años e inició su formación actoral en el 2015, estudió en el Instituto Profesional ARCOS de Chile, ha participado en múltiples obras teatrales y en la película ‘La lista’.

Andrew Bargsted de 27 años es Licenciado en Artes, mención Actuación Teatral, del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, ha tenido una formación más centrada en el teatro, sin embargo, ha participado en múltiples largometrajes, cortometrajes y series de televisión.

Por último, Diego Madrigal es un actor de 24 años de la Universidad Católica de Chile ha formado parte del elenco de distintas obras de teatro, cortos universitarios y un largometraje.

La breve conversación ha sido para saber el proceso por el que han tenido que pasar para adaptarse a la personalidad de cada músico y su desempeño como banda.

¿Cómo hacen para lograr esta armonía de banda que tenía ‘Los Prisioneros’?

Diego Madrigal: Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con las relaciones que tienen ellos, que es ese vínculo de amistad, ese feeling que tenían que como actores debemos entender super bien, el no adelantarse a los hechos a nivel dramático del guion, abordar la actuación desde la palabra amigo que es lo que ellos eran.

Aron Hernández: creo que ha sido super importante construir a los personajes más allá de la noción individual, si no su complicidad real el compartir el proceso de aprendizaje al momento de tocar los instrumentos musicales.

Andrew Bargsted: me sumo a las palabras de los chicos y yo creo que otro punto importante han sido las tocadas que hemos hecho, por ejemplo ninguno tocaba antes y a la hora de tocar hay algo como que tienes que estar escuchando al otro y tienes que estar ahí, yo creo que en parte compartir la experiencia como de aprender a tocar un instrumento nos ha unido más.

Santiago, 7 de diciembre de 2020. Actores que representan a los musicos del grupo los Prisioneros posan frente a un murarl del Museo a cielo abierto. Andres Pina/Aton Chile

Aron, se sabe que la personalidad de Jorge Gonzáles es extravagante, ¿Crees que tu forma de ser y la de tu papel son parecidas? ¿Qué es lo más difícil de interpretar al líder de la banda?

Personalidad así como idéntica no, ha sido un trabajo bien minucioso, bien artesanal conocer la dinámica de Jorge porque somos super distintos a pesar de que empatizo con él en muchas cosas, pero él reacciona de una forma de la cual yo no reaccionaría, tenemos temperamentos diferentes, entonces creo que logro encontrar un punto empático con él y he trabajado más que nada en el comportamiento, trabajo de observación, escucharlo, pero no solamente ver lo que habla frente a la cámara, sino también en la energía particular que tiene y es la que respeto y que también la tengo yo y debo reconocerla.

Andrew sé que tienes experiencia en series y largometrajes, que desafíos implican interpretar a este personaje teniendo en cuenta que Claudio Narea es una persona muy crítica sobre este tema que es llevar a la pantalla la banda.

Esta serie implica un desafío mucho más grande, el hecho de tener que relacionarme con un instrumento musical que no había hecho antes, también toda la exigencia y responsabilidad que implica interpretar a una persona real, alguien que está en lo imaginario y colectivo, entonces en ese sentido me lo tomo como un desafío de gran envergadura.

Creo que nosotros como actores siempre tenemos un nervio de hacer cualquier papel, siempre va a haber un vértigo y creo que si no lo hay, hay un problema, no intento enfocarme mucho en eso sino principalmente en trabajar y a rescatar eso que es esencial en el personaje y que lo define más allá de todo lo externo la historia, las excentricidades, la esencia. Es un privilegio poder compartir con los chicos y creo que lo más desafiante ha sido tocar un instrumento musical desde cero, requirió mucha preparación y rigor es fundamental y la relación con sus instrumentos porque los define como personas.

Diego sobre Miguel Tapia, ¿Crees que este papel de mediador que tenía el músico en la banda te ha sido difícil de interpretar?

Yo comparto algo con tapia que es una persona callada que escucha, yo en mi vida también soy así, no es que evite los conflictos, pero si hay conflicto voy con todo y a Miguel Tapia yo lo veo igual, los conflictos que puede haber entre Jorge y Claudio y la manera como es que Tapia lo trabaja y se pone ahí entre ambos es algo que yo haría en la vida real, resolvamos esto seamos prácticos, dejemos de lado los egos vamos y trabajemos lleguemos a un acuerdo, pero es un desafío igual porque hacer el rol de Miguel Tapia, que hace como puente, depende la personalidad de Jorge y Claudio y a veces esas personalidades se unen y es como que Miguel Tapia no solo debe estar entre ellos sino que a veces es contra ellos dos juntos.

