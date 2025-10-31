La reconocida banda panameña Los Rabanes, ícono del rock latino y ganadora del Latin Grammy, fue distinguida con la Medalla Palmas Musicales otorgada por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Este importante galardón, recibido antes por figuras como Rubén Blades y Eddie Palmieri, celebra su aporte a la música y la cultura latinoamericana.

La entrega se realizó en una emotiva ceremonia en Lima, donde también fue homenajeado Javier Solís, CEO de Rockass Online Music y manager de Los Rabanes, por su labor en la proyección internacional de la agrupación.

Con más de 25 años de carrera, Los Rabanes se han consolidado como una de las bandas más influyentes del continente, fusionando rock, ska y ritmos tropicales con un sello propio. Desde clásicos como “Por qué te fuiste Benito” hasta “Señorita a mí me gusta su style”, su música se mantiene vigente por su energía y autenticidad.

Los Rabanes reciben importante distinción de APDAYC. (Foto: Instagram)

“Recibir este reconocimiento en el Perú, un país con una tradición musical tan rica nos llena de orgullo y emoción. Este premio no solo es para Los Rabanes, sino para toda la comunidad musical latinoamericana que cree en el poder del arte para unir culturas”, expresó Emilio Regueira, vocalista de la agrupación.

Por su parte, Javier Solís destacó el esfuerzo colectivo detrás del éxito de la banda y su vínculo con el público.

“Este homenaje reafirma que la constancia, la innovación y el amor por la música son la clave para trascender fronteras. Los Rabanes representan la evolución del rock latino y su espíritu festivo”, añadió Solís.

La Medalla Palmas Musicales reconoce a artistas que han contribuido al desarrollo y difusión de la música popular. En el caso de Los Rabanes, APDAYC destacó su influencia en nuevas generaciones y su aporte a la diversidad cultural.