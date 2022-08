Augusto Polo Campos fue puquiano, pero tenía el corazón limeño: Lima, mi vieja Lima / quiero que sepas que donde voy / siempre será mi orgullo / decir a todos: Limeño Soy. Le cantó al Perú, al nacionalismo y a las mujeres que más amó. Las composiciones del prolífico compositor forman parte de la historia de nuestro país y de su gente. Dedicó su vida al arte y antes de partir a la eternidad abrió su corazón en una entrevista inédita que se hará publica a través de un documental.

Augusto Polo Campos Linares, hijo mayor del creador de éxitos musicales como “Contigo Perú” y “Cuando llora mi guitarra”, contó que su padre recurrió a él para que le grabará una entrevista en la que habló sobre hechos hasta hoy desconocidos de su vida personal y artística. En el audiovisual histórico recordó sus triunfos, derrotas, sinsabores y amores.

Augusto Polo Campos prepara un documental que tendrá como principal insumo una entrevista inédita que le hizo a su padre. (Foto: difusión)

“Me dijo que esta información solo podía salir después de su muerte, y en eso estamos, preparando un documental. La entrevista se concretó en 2012 cuando terminé de estudiar producción de TV y me enteré que mi papá estaba delicado de salud. Le dije que teníamos que hacerlo ya porque no quería que se olvide de las cosas que me quería contar. Entonces, viajé a Lima con mis equipos, sonido, luces..., y grabamos en un hotel durante tres días. Tengo como cinco horas de material, además de canciones que no han salido y las pensamos producir”, señala Polo Jr. desde Estados Unidos.

“Este es, sin duda, el proyecto personal más importante en el que me he embarcado. Incluiré entrevistas a personalidades que fueron determinantes en la vida de mi padre, como la cantante peruana Lucy Villa, quien está en México y tuvo una experiencia escalofriante con mi papá durante una visita a la Basílica de Guadalupe; también estará Lucía de la Cruz. Me juntaré con las mentes peruanas más creativas del cine y la televisión, y con innovadores empresarios; pues la idea es crear un producto que haga historia”, añade.

Augusto Polo Campos y su primogénito Augusto Polo Campos Linares. (Foto: archivo personal del hijo del compositor)

A cuatro años de su muerte, el reconocido compositor figura entre los 20 autores más productivos del país. Según Apdayc, los temas que generan más regalías son “Contigo Perú”, “Cuando llora mi guitarra”, ”Cada domingo a las doce después de la misa”, “Y se llama Perú”, “Regresa”, entre otros.

Polo Campos consiguió su primer éxito musical a los 20 años de edad con “La jarana de Colón”. Es el compositor que más canciones le ha hecho al Perú, y el que más reconocimientos ha recibido. “Nadie le ha cantado a su país más que él. Algunos de sus temas ni se conocen. Mi padre tiene una historia de vida increíble y este material es potente, revela muchas partes de su vida que no se conocen y que antes de irse de este mundo, decidió contarlas. Por ejemplo, nunca estudió música, pero dio clases y formó músicos estupendos. Siempre decía que era un receptor de lo que le dictaba el Todopoderoso, creía que éramos pasajeros de este tren, era demasiado creyente”, cuenta Polo Jr.

Los amores de Polo

No solo su vida artística fue prolífica, su vida amorosa también lo fue. Vivió rodeado de mujeres hermosas, convivió con algunas, pero solo con una se casó. En el documental que llevará por nombre “Augusto Polo Campos: Detrás de la fama”, el recordado compositor compartirá su historia de amor con una reclusa a quien conoció durante una visita de labor social al penal.

“Mi padre, cuenta, por ejemplo, cómo convivió en una cárcel de mujeres con una de las más famosas reclusas del Perú. Utilizando sus influencias, mandó a hacer un departamento dentro de la prisión para que pueda visitar a su persona querida. Se levantaba a las 6 de la mañana, iba al mercado y compraba todo lo que necesita para cocinarle, hasta le hizo una canción que pegó mucho”, destaca el productor evitando entrar en detalles.

“Él no tomaba, no fumaba, no se drogaba, su único vicio, por decirlo de alguna manera, era las mujeres. Por esa razón nunca tuvo una relación duradera con las madres de sus hijos, tuvo 7 hijos en diferentes mujeres. Solo se casó una vez y cuando se separaron no le quiso dar el divorcio porque se sentía seguro con ella. Le decía que las demás solo eran parte de su trabajo”, añade.

Augusto Polo Campos tuvo siete hijos. Augusto Polo Campos Linares es su hijo mayor. (Foto: difusión)

La propuesta audiovisual de Polo Jr. se llamará “Augusto Polo Campos: Detrás de la fama” e incluirá entrevistas a importantes representantes de la música peruana.

“Va a tratar de lo publicable y lo no publicable”, aclara el heredero del compositor, y advierte que a fin de tener que lidiar con la polémica, su padre le pidió que difundiera el reveladora material, varios años después de su muerte.

“Habla de gente con la que trabajó, explica cómo eran las cosas realmente y cuenta lo que sucedió con los artistas y la Asociación de Compositores, de la que fue expulsado por 10 años. Mi papá fue un hombre correcto, un caballero que nunca se dejó pisar ni faltar el respeto” destaca.

Himnos del pueblo

Recuerda, finalmente, cómo el compositor creó en menos de quince minutos el vals criollo, considerado por muchos como el himno del pueblo, “Contigo Perú”; y destaca la forma en que negoció “Y se llama Perú” con representantes del gobierno de Juan Velasco Alvarado.

“Le pidieron que escribiera la letra de ‘Contigo Perú', en el gobierno de Morales Bermúdez, en tan solo 15 días. Sin embargo, salió de las oficinas de Palacio de Gobierno, el mismo día de dicha solicitud y la escribió en 15 minutos, Aquella vez pidió quince mil y le dieron 20″, destaca.

“Fue en el gobierno de Velasco que le pidieron que haga ‘Y se llama Perú', y cuando dijo que iba a cobrar 10 mil, un general, le dijo: ‘Vas a cobrar 10 mil por ese país que tanto adoras. Mi papá lo miró y le respondió con una pregunta. ‘¿Usted que no ha ido a la guerra, ¿cuánto cobra como sueldo?’. Al final, les gustó tanto la canción que le pagaron 15 mil”, destaca el hijo del recordado compositor.

Polo Jr. llegará a Lima en setiembre de este año para empezar la última etapa del documental que planea estrenar en julio del 2023, cuando se celebre 202 años de la Independencia del Perú. “El primer y más grande amor de mi padre era el Perú, por eso le dedicó más de 20 canciones y sería lindo que este material se estrene en esa fecha”, subraya.