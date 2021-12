Conforme a los criterios de Saber más

Fines de 1989. Guillermo Zapata Huertos, de 25 años, trabajaba como dibujante en una agencia de publicidad. Le tenía cariño a lo que hacía, pero no lo llenaba. “No era inmensamente feliz y necesitaba serlo para estar completo y ser un mejor ser humano”, asegura. El salsero chalaco nació para cantar. Al principio veía la música solo como un pasatiempo de fin de semana, pero cuando descubrió que llenaba esos espacios vacíos, decidió formar parte de una agrupación musical.

LEE TAMBIÉN | Los secretos del primer videoclip hecho en Perú: el fracaso que lo convirtió en un tesoro de imágenes históricas

“En la música encontré plata, lo que amaba y me encontré siendo un profesional”, destaca el artista nacional.

Tras renunciar a la empresa donde laboraba, Zapata Huertos fue seleccionado para integrar la delantera de la Sensual 990, orquesta creada en 1990 por el director musical y trompetista Óscar Pitín Sánchez y el percusionista Juan Canevello.

“Cuando llego a esta orquesta me dicen que íbamos a grabar varios temas y que íbamos a ser muy famosos porque esta iba a ser la mejor banda del Perú. Y como a mí siempre me llamaron Willy, me pidieron elegir como nombre artístico entre Willy Santiago y Willy Rivera. Me incliné por la segunda opción porque era admirador de Ismael Rivera. Siempre he querido ser lo que soy ahora, pero uno se queda impactado cuando ve que el sueño se hace realidad”, comenta.

La Sensual 990 buscó ubicarse rápidamente entre las mejores propuestas musicales salseras del Perú. Y con voces como las de Willy Rivera, Pepe Espinoza y Antonio Cartagena lanzó “Candela”, su primera producción musical.

“Cuando Pitín decide producir por primera vez un disco en salsa porque era la moda de los años 90, me ofrece la canción principal, que era ‘Tengo todo excepto a ti’, pero no la pude de grabar porque estaba muy nervioso. Recuerdo que ese día regresé a mi casa muy decepcionado de mí mismo. Mi mamá, que en paz descanse, me consoló. Era como mirarme al espejo y decir: ‘No sirves para lo que apostaste’. Al verme tan mal, Pitín me dijo que esté tranquilo, luego me ofreció tres canciones: ‘Deja que caiga la noche’, ‘Por ella’ y ‘El cariño es como una flor’”, recuerda el artista nacional.

Este año estrenó “Canto a mi gente! Lo mejor”, álbum en el que reúne sus grandes éxitos musicales. (Foto: Álvaro García)

Según Willy Rivera, este último tema, composición del músico ítalo-venezolano Rudy La Scala, era como el “patito feo” del disco. Pese a ello le impregnó su personalidad. La primera vez que la cantó fue en el imponente escenario del recordado local salsero, la Máquina de La Herradura.

“Me preparé mucho para asumir este reto, tomé clases de canto. Utilicé el doble sentido en ‘El cariño es como una flor’. Cuando decía: ‘Y todas las mañanas, en las tardes y en las noches voy a salir con mi regadera pa mojarte mami, pa mojarte’, Pitín se reía. Le busqué que tenga la onda y el cliché salsero. Recurrí a libros de poemas para encontrarle la rima y el soneo porque en esa época no había YouTube ni Google. Y pegó. A Pitín y Canevello les devolví la confianza que depositaron en mí”, destaca el músico.

El salsero chalaco tiene 34 años de trayectoria artística. Asegura que son los años más felices de su vida. (Foto: Álvaro García)

Casi dos años después de pertenecer a la Sensual 990, Willy Rivera se abrió paso como solista teniendo como tema bandera a “El cariño es como una flor”.

“Esa canción fue el inicio de todo, el empezar, el vivir un sueño. Soy testimonio fiel de que los sueños se cumplen si uno se prepara por eso”, señala.

En “Canto a mi gente! Lo mejor”, álbum que reúne los grandes éxitos del salsero chalaco, a lo largo de sus 34 años de carrera musical, el artista incluyó una nueva versión de “El cariño es como una flor”. Y en 2022 lanzará el videoclip del exitoso y romántico tema.

VIDEO RECOMENDADO

You Salsa y Corazón Serrano lanzan juntos ‘Cómo se Perdona’ null

TAMBIÉN PUEDES LEER