Inicios de los años 60. Cuando el entonces jovenzuelo César ‘Papi’ Castrillón dejó de escuchar boleros, valses y tangos de Carlos Gardel para adentrarse en el rock and roll y el ritmo punk, su familia llegó a la conclusión de que estaba “endemoniado”, de que había sido “tocado por el diablo”; según da cuenta el músico. Aquella actitud insensata de su entorno más cercano, en lugar de rezagar las inquietudes musicales del artista, lo llevó a salirse del molde, a apostar por lo más arriesgado, a dar vida a Los Saicos junto a Erwin Flores (guitarra y voz), Rolando ‘El Chino’ Carpio (guitarra) y Pancho Guevara (batería y voz).

“Dejé de oír la música que oía mi familia, cuando conocí a Elvis Presley, un tipo que se movía con gracia, que te electrizaba con su música, te hacía temblar y no entendías por qué. Fue un cambio drástico que me llevó a tener un fuerte encuentro con los míos. Recuerdo que un día dejaron una Biblia sobre mi cama y en lugar de inquietarme, la leí. También leí ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri”, narra Castrillón.

“Como los cuatro de la banda teníamos la mente fresca, llegamos a la conclusión de que la mente tenía que ser libre, sin impedimentos, por qué pensar en que te vas a morir o vas a ir al infierno.... Iniciamos, entonces, una revolución, creamos nuestra propia música y cantamos en español. Antes solo se cantaba en inglés y Los Beatles y The Rolling Stones eran los papitos de la música, nadie podía discutirles su estilo. Nosotros creamos un estilo diferente”, añade.

El origen

Dos años después de haber viajado a Brasil para estudiar economía, Erwin Flores retornó a Lima con una guitarra eléctrica y las intenciones de formar una banda de rock and roll con Pancho Guevara, ‘Papi’ y ‘El Chino’. Los Saicos nació en el distrito de Lince, en 1964, como una agrupación de amigos amantes de la música y la diversión.

“En ese tiempo, a los que tenían dinero les gustaba hacer covers, eran los bacanes del barrio, sus papás los llevaban a Estados Unidos a estudiar y regresaban con guitarras eléctricas y esa mentalidad repetitiva. Como yo no sabía hablar inglés ni tocar, decidimos hacer nuestras propias canciones y cantar en español. Lo que sucedió con esto es que las letras se llamaban ‘Cementerio’, ‘El entierro de los gatos’, ‘Demolición’ .... En ese momento no teníamos idea de que estábamos haciendo punk y no rock. Eso lo descubrimos 45 años después. Fuimos atrevidos y no necesitábamos drogarnos para hacer canciones , todas las hicimos con la mente limpia. No usábamos drogas, pero sí tomábamos, nos gustaba la cerveza porque era la más barata”, enfatiza ‘Papi’.

Algunos entendidos de música, reconocen a la banda peruana como la precursora del punk rock en el mundo. Otros la consideran proto punk . Pese a que tuvo corta trayectoria es una de las agrupaciones más importantes de nuestro país. La primera de Sudamérica en grabar solo canciones propias y una de las primeras en escribirlas en español .

A mediados de los años 60, Los Saicos era el grupo de moda, estaban presentes en los festivales más importantes del país y casi todas las emisoras radiales emitían sus temas. Solo tuvieron dos canciones en inglés: “Come on” y “Lonely star”.

“Todas las chicas querían que fuéramos a sus festivales, y como éramos trasnochadores alcanzábamos llegar a cinco o seis eventos. Nos pagaban de 800 a mil soles. Y así era todas las semanas. Ganábamos súper bien, y cuando actuábamos en los canales nos pagaban 1,500 soles”, explica el vocalista de la agrupación sesentera.

Debut oficial

Los Saicos debutaron oficialmente en 1964, en el festival Cacodispe (Cadena de comentaristas de discos del Perú), realizado en el antiguo Cine Tauro, y fue allí donde conocieron a Rebeca Llave, del sello discográfico Dis-Perú.

“El negocio de la vida es estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Practicaba con el bajo durante seis horas diarias, pues no hacía otra cosa, no me gustaba trabajar, era vago. El día que tocamos por primera vez fue en un teatro, el local estaba súper lleno, nos dijeron que solo podíamos hacer una canción, cantamos ‘Come On’. Cuando terminamos hubo un silencio absoluto. La gente no se movía, entonces les di una idea al resto. Les dije: ‘Vámonos, pero con una lisura’. Y cuando estábamos saliendo, la gente nos aplaudió de pie. Los medios se enteraron de lo que pasó, nos buscaron, las disqueras querían que grabemos con ellos, nos volvimos famosos”, asiente el músico.

Separación

Castrillón asegura que, casi dos años después de formado el grupo, al advertir el rumbo desaforado que este tomó optó simplemente por colgar el bajo y dejar de ir a los ensayos; mientras que Rolando Carpio acababa de graduarse como ingeniero electrónico y quería dedicarse a su carrera. Algo similar pasó con el resto de integrantes.

“Como andábamos las 24 horas juntos nos aburrimos, ya habíamos saboreado tanto que no había más que saborear en el Perú. Nos estaban invitando a Argentina, México y a España para estar un mes, pero no quisimos, teníamos 19 años, vivíamos con nuestros padres, no éramos independientes, nos faltaba seguridad y Los Saicos creció demasiado”, indica.

“Ninguno se creía más que el otro, cada uno hacía lo que quería, yo tocaba el bajo y cantaba, Pancho tocaba la batería, ‘El Chino’ la primera guitarra, Erwin la segunda guitarra y cantaba. No había competencia, además no sabíamos tocar bien, nadie nos enseñó a tocar, no teníamos a quién mirar, de quién aprender. Y no éramos visionarios, éramos ignorantes, no conocíamos el mundo, no buscábamos fama”, añade.

César ‘Papi’ Castrillón voz y bajista de Los Saicos. (Fotos: Anthony Ramírez Niño de Guzmán / El Comercio)

Breve regreso

En 1969, hubo un intento de relanzar el grupo pero con César Castrillón y Erwin Flores como miembros originales, acompañados de Alex Rodríguez (Los Dream’s y Los Silverton’s) en primera guitarra y Jorge Blondet (Dr. Wheat y Alma Latina) en batería.

En 2005, falleció Rolando ‘El Chino’ Carpio. Al año siguiente, la municipalidad de Lince colocó una placa conmemorativa en la calle donde surgió la banda, en la cual se los reconocía como la primera agrupación de punk rock del mundo.

Regreso a los escenarios

El 26 de marzo de 2010, 45 años después de su última presentación en vivo, Erwin Flores, César Castrillón y Pancho Guevara se juntaron en Lima (apoyados por Chino Burga y Carlos Vidal, ambos de la banda limeña La Ira de Dios), en el marco de un concierto que cerraba un conversatorio sobre rock hispanoamericano en la Asociación Peruano-Británico de Miraflores.

Posteriormente los Saicos se juntaron en Benidorm (España), en lo que sería su primera presentación fuera del Perú. Les correspondió cerrar la sexta y última edición del Funtastic Festival el día 10 de octubre de 2010, junto a bandas de España, Inglaterra, Argentina y México.

“Que las canciones sean conocidas a nivel mundial me llena de orgullo. Nunca imaginé que iba a ser Saico por segunda vez. Pasaron como 40 años cuando salieron Los Saicos de nuevo y mi familia que vive en Estados Unidos nunca se enteró de que era rockero y formaba parte de una banda. Ahora soy Papi Saico por primera vez. Sigo tocando, he tocado en México con bandas que me acompañaron, acá también toqué con la banda Arcana”, detalla el popular ‘Papi’.

“Demolición”

“Demolición” no fue el tema que los lanzó a la fama (irónicamente fue “Come On”), pero con el paso del tiempo se convirtió en un himno de la banda. Fue compuesta por Erwin Flores y César Castrillón en colaboración con el resto de integrantes, en 1965, durante un ensayo. Su letra es anárquica, rebelde.

/Echemos abajo la estación de tren / Echemos abajo la estación de tren / Demoler, Demoler, Demoler/ Demoler, demoler la estación de tren /

“Más que una canción, era una joda porque tenía otro tipo de cosas que no puedo comentar. La parte que dice ‘demoler’ la saqué de ‘Twist And Shout’ porque me impresionaba como Los Beatles iban subiendo de tono. A Pancho se le ocurrió hacer la misma tonalidad en la batería, entonces yo entro con el bajo, luego ‘El Chino’ con la guitarra y entra Erwin a rascar. Nadie hacía eso. Además el ritmo era pegajoso. Al principio me sentía medio avergonzado de haber grabado esa canción, luego entendí que era especial, hasta ahora la tocan afuera, en España, México, Estados Unidos. El Tri vino y dijo que la había cantado”, recuerda Castrillón.





Castrillón se encuentra en Lima. Llegó desde Vancouver, Washington, donde radica, para presentarse este sábado 5 de marzo en Papi Saicos 1er Punk Rock Fest, en la Plaza Pedro Ruiz Gallo de Lince, a partir de las 4: 00 p.m.. La entrada es gratuita.

En este festival participarán diversas bandas peruana, así como las extranjeras “Mala Suerte” (México) y “Los Montgomery” (Chile). El gran cierre estará a cargo de Papi Saicos, acompañado de la banda Ska punk “Psicosis”.

“Con mis 67 años todavía tengo energía para seguir rockeando. La música es el elemento más importante de todos los elementos porque tiene la capacidad de ponerte triste y eufórico al mismo tiempo. Lo otro es que no tiene dueño”, subraya el músico.

Afiche Los Saicos

