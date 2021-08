Conforme a los criterios de Saber más

Fines de los años 80. Nosequién y Los Nosecuántos asomaban tímidamente en medio de una turbulenta escena musical. La pegajosa “Magdalena” empezaba a sonar con fuerza y la banda a despertar el interés del público y de los locales de moda. Una tarde, en una pizzería miraflorina, los descontrolados pero talentosos músicos liderados por Raúl Romero realizaban una prueba de sonido para el show que iban a ofrecer esa noche, cuando en ese momento surgieron los primeros acordes de su más grande éxito: “Las Torres”.

“La dinámica normal cuando alguien iba a tocar en la noche, era hacer una prueba de sonido antes, para que el sonido salga balanceado y normalmente se improvisa para probar. Ese día empezamos a tocar una base musical, improvisamos, y salió algo interesante, a todos nos pareció una buena idea. Luego escribí una lista con varios nombres (de gente ligada a la política) en un papel. Ahí es donde arranca la cosa. La letra fue mutando, inicialmente no existía Fujimori”, recuerda Alfredo Sillau, compositor y cantante del fenómeno musical de la popular agrupación peruana.

Eran épocas difíciles para el Perú: fin del mandato presidencial de un joven Alan García, un país con dólares MUC, desabastecimiento de productos de primera necesidad y toques de queda. Narcotráfico, terrorismo, atentados, apagones y coches bomba eran noticia todos los días.

“De hecho, el que tomáramos de manera irónica ese momento gris que vivíamos hizo que la gente se enganchara con el tema. Creo que el sentido del humor fue un grano de arena para el éxito de la canción, conectó con ese lado que tenemos de poder reírnos de nosotros mismo y de nuestras desgracias”, comenta Sillau.

Compositor e intérprete

Alfredo Sillau (guitarrista), además de componer “Las Torres” junto al bajista Fernando Ríos, le puso la voz al popular tema. “Raúl (Romero) era el cantante, evidentemente, pero como en esa prueba de sonido no estaba, tuve que agarrar el micro y al final me encargué de la canción. Además, Raúl no se aprendía la letra. Mi fuerte era la guitarra, cantar me daba pánico escénico, pero las circunstancias terminaron forzándome”, narra.

Populares temas infantiles como “Un elefante se balanceaba”, Cucú cantaba la rana” y “Mi ranchito” sirvieron de inspiración para crear el hit de Nosequién y los Nosecuántos que formó parte del segundo álbum de estudio de la banda, “Con el respeto que se merecen”, publicado en 1991.

Acontecimientos y protagonistas de la historia peruana de aquel entonces también formaron parte de esta propuesta musical. El senderista Abimael Guzmán, los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, además de los apristas Agustín Mantilla y Armando Villanueva son mencionados en la canción.

“Todo se fue articulando, un elefante, una rana, el chanchito de la granja de Yola. En ‘Las Torres’, la idea era ir acumulando personajes que rimen. Y esa frase final: ‘Nadie fue a llamar a un electricista’ resume el hecho de que muchos de nosotros andamos medios peleados con la ciencia porque cuando necesitamos a gente que tenga las capacidades técnicas para que saque adelante un país, no la llamamos”, destaca el músico nacional.

El nombre

El título de la canción hace referencia a una modalidad de atentado terrorista: el dinamitado de torres de alta tensión para dejar desabastecidas de electricidad a varias ciudades del Perú especialmente a Lima.

La primera vez que Nosequién y los Nosecuántos interpretaron “Las Torres” en público fue en el desaparecido local “El Tarot - Pub” de Comandante Espinar. “Fue un poco antes de las elecciones de 1990, en ese lugar se presentaban todos los grupos de moda: Frágil, Arena hash, Río.... Los Nosequién y los Nosecuántos era todavía una banda desconocida, esforzada y trabajadora, tocábamos los miércoles, luego los jueves; pero cuando empezaron a salir las canciones, la cosa se puso buena”, narra el guitarrista.

Amenazas

Recuerda también los momentos de tensión que vivió la banda y las amenazas que recibió por interpretar un tema que retrataba la sociedad, la política y el descontento popular de inicios de la década de 1990, cuando la hiperinflación, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo sacudían al país.

“Esa canción la tocamos en muchos lugares del Perú cuando las circunstancias estaban bien movidas, en ese tiempo éramos irresponsables, nos llevamos varios sustos, recibimos algunos mensajes poco cariñosos, nos decían: ‘Les vamos a ejecutar’. Vivimos momentos oscuros, pero esas experiencias no las cambiaríamos por nada. En una presentación que íbamos a tener en Ayacucho nos hicieron salir con chalecos antibalas y no nos dejaron tocar”, rememora.

Cuando en 1995, Alfredo Sillau deja la banda para enfocarse a proyectos personales, Fernando Ríos asume la interpretación de “Las Torres”.

“No sé si fue el tema más popular de la banda, pero es como una especie de hijo para mí porque maduró, creció e hizo su propia vida. Cuando dejé el grupo, Fernando se encargó de cantarla, fue una decisión de todos”, destaca.

“Que algo que has creado tenga tal nivel de aceptación, que se vuelva un himno popular es brutalmente satisfactorio, a cualquier le sube el ego. Por otro lado, tiene su lado penoso: sigue vigente porque nuestra desgracia no acaba”, subraya.

