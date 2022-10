Johnny Lozada, en entrevista con El Comercio, reflexiona sobre su paso por la famosa boy band puertorriqueña y su etapa como solista. Comparte anécdotas y recuerda un momento de gran tensión que atravesó la banda.

“Hace diez meses retomamos esta gira que iniciamos hace dos años y que tuvimos que suspender por la pandemia. Hemos estado en Venezuela y este 29 de octubre estaremos en Perú, en la Explanada Olguín de Surco. Luego iremos a Miami, después a Colombia”, detalla Lozada Correa sobre el espectáculo que lo trae de regreso a nuestro país junto a Miguel Cancel y Ricky Meléndez luego de casi diez años de ausencia.

Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez, ex integrantes de Menudo, protagonistas de la gira "Súbete a mi Moto Tour". (Foto: difusión)

─¿Extrañabas los escenarios?

Como artista sí, pero como persona... tengo 54 años, estoy llegando a un momento en que cantar y bailar “Fuego”, “Claridad” o “Chicle de amor” se está complicando, las rodillas duelen. Sin embargo, me encanta estar en el escenario, además la gente nos quiere seguir viendo y ese es un factor muy importante para que los empresarios nos sigan contratando.

─Después de cuatro décadas, ¿cómo es la relación con los fans?

Nuestras fanáticas se han convertido en nuestras amigas, conozco a los hijos y nietos de algunas. Nuestros conciertos son divertidos porque van la abuelita, la mamá, los hijos, hasta el esposo. Todos disfrutan del show y se divierten.

El quinteto juvenil puertorriqueño fue creado por el productor panameño Edgardo Díaz, en 1977. Tenía como regla principal que sus integrantes abandonen la agrupación al cumplir quince años de edad, les cambie la voz o crezcan demasiado.

Con René, Xavier, Johnny, Miguel y Ricky, a quienes luego se unieron Charlie y Ray en reemplazo de los dos primeros respectivamente, comenzó la etapa dorada del grupo puertorriqueño. En 1981 salió al mercado el álbum “Quiero ser”, el primero de una trilogía que catapultó a los cinco isleños a una gran popularidad conocida como ‘menudomanía’.

─¿Cómo recuerdas la etapa dorada de Menudo?

Tenía casi once años, fue divertidísimo, no me puedo quejar, me creía G.I. Joe, no digo Supermán porque sería demasiado. Me reía muchísimo y cuando había conglomeración de muchachas a veces me asustaba porque te arañaban o te rompían la ropa, pasó muchas veces. Recorrimos todos los países de Latinoamérica, fue una etapa muy linda.

─¿Algún recuerdo inolvidable de la primera visita del grupo a Perú?

Recuerdo el momento en que visitamos Machu Picchu, fue en nuestra primera visita al Perú, me marcó mucho, hasta ahora. En ese tiempo las excavaciones no habían acabado y tengo fotos, cuando le cuento a la gente no me cree. Antes lucía diferente, fue emocionante, me encanta ese lugar, es un lugar al que quiero volver siempre.

─¿Menudo te cambió la vida?

Totalmente, me dio una carrera de la cual le saqué muchísimo provecho. Si no hubiese ingresado al grupo, probablemente sería gerente de algún ‘fast food’ o alguna otra cosa.

─¿Cómo llegaste a Menudo?

Tenía como diez años, tuve suerte porque una amiga fue a mi casa para llevarme al cumpleaños de uno de los integrantes de Menudo que ya se iba del grupo, y en esa reunión también estaba Edgardo, quien se enteró que cantaba, que estaba en un grupito de música y me propuso pasar un casting. Así empezó todo.

─¿En qué consistió el casting?

Lo recuerdo perfectamente, me pidió cantar “Niños del Edén”, una canción del grupo La Pandilla. Estaba asustado, no tenía experiencia, creo que Edgardo no vio en mí lo que era en ese momento, sino lo que podía llegar a ser.

─¿Es verdad que te ondularon el cabello?

Es muy cierto. Como Carlos, el chico que estaba saliendo del grupo tenía el pelo rizo, querían que lo tenga igual, me hicieron como dos permanentes, me lo dejaron como pasa... (risas).

Johnny Lozada integró las filas de la icónica agrupación puertorriqueña Menudo. (Foto: @johnnylozada)

─Y siendo adolescente, ¿te costó adaptarte a los viajes, a los cambios, a la fama?

Era un niño, estaba jugando, a veces mi mamá viajaba con nosotros, nos divertíamos, siempre nos estábamos vacilando; además había mucho trabajo: promociones, ensayos, shows. Estuve como tres o cuatro años en el grupo.

─¿Fue difícil dejar la banda?

Para mí fue más fácil que para los demás porque antes de salir ya tenía grabado un disco como solista, estuve durante un año y medio despidiéndome de Menudo y a la vez presentándome con mi disco. La transición fue placentera.

Con Miguel, Xavier, Ricky, René y Johnny comenzó la etapa dorada de Menudo. (Foto: @johnnylozada)

─A los 17 años fuiste nominado a los Grammy en la categoría a Mejor Álbum por tu disco “Invítame”, ¿por qué no continuaste como solista si te estaba yendo bien?

Creo que empecé muy temprano en la música, quería hacer otras cosas, nunca le presté la atención necesaria ni el tiempo para tener una carrera exitosa como solista y de eso me echo la culpa. Después me di cuenta que sí quería hacerlo.

─¿Te arrepientes de no haber continuado?

No me arrepiento de nada de lo que me ha pasado porque aprendí y me ha hecho ser lo que soy hoy en día. Dios sabe por qué suceden las cosas, no me quejo, me ha ido bien.

─¿Viviste algún momento difícil, duro, en la etapa de Menudo?

El momento más fuerte que vivimos, fue una vez que falló el motor de la avioneta, al parecer le habían echado mucha agua a los motores y encima había llovido. Cuando estábamos volando, uno de los motores no respondió, el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, temimos lo peor. Fue en Venezuela.

Johnny Lozada integró Menudo en los años 80. (Foto: difusión)

─Sobre Edgardo Díaz recaen acusaciones graves, de abuso y explotación...

El ha manejado muy bien el grupo y yo no tengo nada qué decir de él, hizo muy bien su trabajo.

─¿Qué concepto tienes de él?

Era un un genio y logró consagrar a Menudo como una de las bandas más exitosas de la historia.

─¿Es verdad que piensas escribir un libro contado tus vivencias en el grupo?

Hace tiempo que dejé esa idea a un lado, la gente ha seguido mi vida, así que no tengo nada qué contar; además hice un documental que todavía sigue vigente y ahí dije todo lo que tenía que decir.

─¿Qué te parece el trabajo de René Farrait en “La Voz Senior?

Me enteré por las redes, tengo entendido que está haciendo un buen trabajo.

─¿El paso de los años te preocupa?

En lo absoluto porque tengo una vida maravillosa y he tenido la oportunidad de divertirme y experimentar cosas increíbles, he sido bendecido.

─Después de la gira de Menudo, ¿qué se viene en tu carrera?

La vida me ha dado tanto que sería egoísta si pido más. Mientras pueda seguir haciendo El Reencuentro y disfrutando de mi familia, mis hijos y nietos, estoy feliz. Hace tiempo dejé de pedir cosas. Siempre dije que me voy a retirar a los 55 años, pero ahora no sé.

─¿Hay nueva fecha para ese retiro?

Lo haré el día que la gente ya no quiera oír más canciones de “Súbete A Mi Moto Tour” o las rodillas ya no aguanten más. Mientras tanto seguiré divirtiéndome y haciendo locuras con mis amigos.