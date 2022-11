LEE TAMBIÉN: Los secretos de Eva Ayllón con Los Kipus y el hombre que dejó todo para que esta agrupación no muriera

En 2005, durante una gira como cantautor y luego de firmar con la multinacional Sony Music, Matheus Diez conoció a María Teresa, un amor que ingresó a su vida sin preguntar. Una mujer a la que amó sin frenos y a quien le dio todo aunque nada parecía ser suficiente.

“Como iba y venía de Miami a Caracas, la relación comenzó a crecer. Ambos veníamos de matrimonios que no resultaron, el amor y la inspiración llegó de inmediato. Cuando empecé a escribir la primera parte de la canción, me preguntaba: ‘¿Qué es lo más grande que un hombre puede regalarle a una mujer? Inicialmente pensé en carteras, zapatos, joyas, brillantes, viajes... pero durante un recorrido que estaba haciendo en auto por Caracas, vi un anuncio de una aerolínea. Decía: ‘Te regalamos el cielo’. Pensé: ‘¿Cómo hago si deseo comprarlo?, ¿cuánto vale?’”, narra el compositor venezolano.

"Qué precio tiene el cielo" El estribillo ¿Qué precio tiene el cielo? / Que alguien me lo diga / Que más que darte amor / Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? / Que alguien me lo diga / Si yo con esta historia / Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? / Que alguien me lo diga / Yo pago con mi alma, sin temor a nada / Yo te doy mi vida (oh-oh)

El amor en la pareja creció desmesuradamente y sin reservas. Solo siete meses después de iniciada la relación, se casaron en Galipán, un pueblo famoso por sus cultivos de flores y gran variedad de restaurantes ubicado en la ladera norte del cerro El Ávila, en Venezuela. Desde aquel lugar se ven las nubes y acaricia el viento.

“La canción se la dediqué a María Teresa el día nuestra boda, delante de nuestros invitados, que eran como 70 u 80. Fue una noche especial, muy bonita, inspiró la parte que faltaba de la canción”, detalla Matheus tras aclarar que algunos años después la relación se terminó. “Nos divorciamos hace cuatro años, pero nos llevamos bien, tenemos dos hijas, una de 16 y otra de 13, ambas son el amor de mi vida”, destaca.

Esta noche te doy / Ya todo cuanto tengo / Y no me doy abasto con imaginar /Que un mundo yo te invento

Y desde aquí se ven / Las nubes y los vientos / Por eso, aquí te traje / Porque, por lo pronto, es todo lo que tengo

Hasta ese momento, Matheus no contemplaba la posibilidad de publicar, cantar o ceder la canción a algún otro artista porque era muy personal y prefería mantenerla entre sus recuerdos; pero el destino confabuló para que llegara a manos de Marc Anthony y terminara convirtiéndose en un hit musical.

Alfredo Matheus, compositor de "Qué precio tiene el cielo". (Foto: Difusión)

La propuesta

A inicios de 2016, el Flaco de Oro inició la búsqueda de una canción inédita que plasmara su romance con Jennifer López. Convocó a los compositores más importantes del medio, pero ninguna propuesta de las más de 600 que recibió le satisfizo, hasta que recurrió al productor discográfico estadounidense Sergio George.

“George, con quien trabajo desde hace 20 años, me llamó para decirme que Marc estaba buscando una canción inédita para hacer el lanzamiento de su nuevo disco. Entonces, nos reunimos y escribimos ‘No puedo con ella’, un tema hermosísimo. Al día siguiente, teníamos que enviarla y le consulto a George si le parecía bien que envíe dos canciones: la que habíamos creado y otra mía, muy particular y personal. Después de preguntarme si era buena, me dio el correo de Marc para que las enviara. Dos semanas después nos dijeron que había sido elegida ‘Qué precio tiene el cielo’”, recuerda con emoción.

Grabación

Además de ser el autor del éxito musical de Marc Anthony”, Alfredo Matheus fue el ingeniero de sonido y grabó la introducción de la canción con su guitarra.

“Para grabar la canción todos nos fuimos a Los Ángeles porque Marc estaba rodando en esa ciudad la película ‘El Cantante’. Se grabó en un estudio enorme con los mejores músicos, los más reconocidos. Lo chistoso fue que luego de varias idas y vueltas buscando la introducción ideal de la canción, Marc me pidió que me meta a la cabina para grabarla exactamente igual al tema que le envié. Entonces, agarré la guitarra, el micrófono y me puse los audífonos, pero no pude hacer nada, tenía las manos congeladas por los nervios”, recuerda Matheus Diez.

“Tenía varios años de experiencia, pero nunca había tenido a Marc, George y a tantos grandes músicos mirándome mientras grababa. Recién cuando se fueron, a pedido mío, pude grabar la pieza (risas). Lo que me pasó fue increíble, tengo gratos recuerdos de esa canción”, subraya.

Alfredo Matheus, compositor, cantante y productor venezolano. (Foto: Difusión)

“Qué precio tiene el cielo” forma parte de “Sigo siendo yo”, el tercer álbum recopilatorio de Marc Anthony. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony BMG Norte el 11 de julio de 2006.

En 2009, Matheus Diez grabó “Qué precio tiene el cielo” en versión pop. La canción forma parte de su álbum “Así lo sentí”.

Su proyecto más personal

Este 4 de noviembre, Alfredo Matheus Diez, quien se encuentra en Perú, presentará “99 Poemas para enamorarte”, un libro en homenaje a su padre fallecido.

“Esta publicación es una expresión, es un sueño hecho realidad, está dedicada a mi padre, quien falleció por Covid-19, en medio de este proyecto. Reúne los poemas que escribí durante varios años, no me considero un poeta, no compito con nadie, solo quiero compartir sentimientos que surgieron en algún momento de mi vida. Lo voy a lanzar con Amazon este 4 de noviembre y lo subiré por Kindle digitalmente. Las primeras copias físicas las hice en Perú”, enfatiza.