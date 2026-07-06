Festival Chicha Fest se realizará el domingo 12 de julio en la discoteca Cocos de Lince
Festival Chicha Fest se realizará el domingo 12 de julio en la discoteca Cocos de Lince
Por Redacción EC

La música tropical andina tendrá una de sus celebraciones más importantes del año. Este domingo 12 de julio, desde las 2:00 p.m., se realizará una nueva edición del Chicha Fest, un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a las figuras más representativas de la chicha peruana y que promete hacer cantar, bailar y revivir los clásicos que forman parte de la identidad musical del país.