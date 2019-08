Louis Tomlinson dejó una pista de su próxima canción

A través de su cuenta de Twitter, Louis Tomlinson dejó unos mensajes referido al próximo tema que lanzará. En un primer tuit, el cantante dijo “ahí vamos”, lo que generó la alerta en sus seguidores.

En la siguiente publicación, el exintegrante de One Direction dejó las iniciales “KMM”, lo que generó que sus fans descubrieran que el próximo tema que lanzara lleva de nombre: “Kill my mind”.

KMM — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 27, 2019

Ante la gran cantidad de interrogantes, Louis Tomlinson decidió responder algunos tuits y señaló que el estreno de su nueva canción será antes de su participación en el "Coca Cola Music Experience".

Hay que mencionar que este evento se realizará en Madrid el 13 y 14 de septiembre y marcaría el reencuentro de Louis con su excompañero de banda Liam Payne.

​En otro tuit, Louis Tomlinson contó que cantará algunos temas nuevos en el concierto en mención, aunque el primero en promocionar será “Kill my mind”, el cual ya cuenta con un video promocional en Spotify cuando se accede a escuchar el tema "Back to you".

TENEMOS NUEVO VIDEO DEL SOL Y SE VEN EN ROJO LAS INICIALES DE "KILL MY MIND" QUE ES LA NUEVA CANCIÓN REGISTRADA POR LOUIS AHHHHHHHH pic.twitter.com/lHfAc1VgjP — Louis Tomlinson Paraguay (@LouisTPy) August 27, 2019

Hay que recordar que hace tres meses, Louis Tomlinson lanzó su último sencillo. Se trata del tema "Two of us", todo un éxito en diversas plataformas.