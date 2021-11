Louis Tomlinson anunció su gran llegada al Perú para el próximo 1 de junio del 2022. Los seguidores del ex integrante de One Direction agotaron rápidamente todas las entradas disponibles y solicitan que se amplíe el aforo; sin embargo, esto solo será posible con la aprobación de las autoridades sanitarias debido a la situación del COVID-19 en nuestro país.

En entrevista con El Comercio, Coqui Fernández, productor general de la empresa Move Concerts y encargado de la organización del evento de Louis Tomlinson, confirmó que no esperaban que este concierto tenga esta gran respuesta positiva por parte del público.

“Es una euforia alucinante. Cuando lo contratamos hace cinco meses, Tomlinson no estaba tan así (de moda). Tenemos muchos años en esto y algunas veces nos ha fallado el olfato, pero la verdad es que ha generado mucha euforia en su público” recalcó.

Asimismo, destacó que el artista británico podría haber vendido entre 18 a 20 mil entradas en nuestro país si estuviésemos en una situación normal, sin la emergencia sanitaria que atravesamos. A pesar de ello, Fernández confirmó a este Diario que se encuentran trabajando para solicitar a las autoridades pertinentes la ampliación del aforo.

“Nosotros nos hemos arriesgado, nos hemos esforzado, no solo ahora sino durante años y debemos capitalizar nuestro éxito. Somos primeros interesados (en incrementar el aforo), pero nosotros siempre hemos sido super respetuosos con la normativa. No vamos a vender ni un solo ticket más que no podamos. Eso que quede claro ”, puntualizó.

Debido a que la normativa establecida por el Gobierno varía dependiendo de la situación sanitaria que atraviesa cada región, Move Concerts continúa analizando las posibilidades que hay para que ningún seguidor se quede sin ver a su artista favorito.

¿Buscar otro local?

Sobre la alternativa de hacer el concierto de Louis Tomlinson en otro recinto, Coqui Fernández ha sido claro en que esta no es una opción viable. La Arena Perú ha sido el lugar escogido para el evento y tiene capacidad para recibir a más de 20 mil personas; sin embargo, solo se pueden vender 6 mil entradas para respetar las medidas de bioseguridad.

“ Sí hay sitio para ampliar, pero no vamos a vender más. Eso se hará en su momento. Todos sabemos que estos (los protocolos) cambian quincena a quincena. Siempre hay novedades respecto a aforos y permisos. Falta mucho tiempo y lo que le pido a la gente es paciencia”.

Los seguidores del ex One Direction han pedido a través de redes sociales que Move Concerts organice un segundo concierto en nuestro país. Pero la respuesta de la productora ha sido negativa. “ Definitivamente no va a haber una segunda fecha . Lo que hagamos será en el mismo local”, resaltó.

“Hay que confiar en nuestras autoridades, y que el público sepa que nosotros siempre vamos a ser prudentes. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que nadie se quede sin entradas. No duden que Move, una vez más, va a estar a la altura”, finalizó

¿Qué opinan las seguidoras?

El Comercio se comunicó con Stefany Arroyo, representante del club de fans de Louis Tomlinson Perú en Facebook. Ella recalcó que muchos fans del cantante británico se han comunicado con la página para contar los inconvenientes que han tenido para adquirir sus entradas, tanto en la preventa como en la venta general.

“Las entradas también se acabaron super rápido el sábado. Se agotaron los 1.400 tickets en menos de 10 minutos. (…) En la venta general ha sido igual y en la cola virtual hubo más de 20 mil personas esperando. La llegada de Louis ha hecho que Teleticket colapse, ha sido un boom realmente. Las entradas ya no figuran en la web y la página sigue cayéndose”, dijo.

En un primer momento pensaron en solicitar que se cambie el lugar del evento al Jockey o se agregue una fecha adicional, pero la respuesta de Move Concerts ha sido negativa. Por ello, han expresado su deseo de que las autoridades pertinentes aprueben la ampliación del aforo. “ Sería bueno que se aumente un 10% o 15% más del aforo y así se le dé más oportunidades a la gente de asistir. Los fans son los más preocupados”.

La representante del club de fans de Louis Tomlinson en Perú también recalcó la problemática que se ha dado con los revendedores de entradas. Muchos de ellos las ofrecen por un monto elevado; e incluso se podrían presentar casos de estafa. “Existe la posibilidad de que se duplique una entrada. Se puede vender a más de una persona porque es un documento virtual. El tema de los revendedores es complicado y delicado”, destacó.

“Quedan 7 meses en los que muchas cosas pueden pasar. Meses en los que muchas personas pueden seguir vacunándose. El ministerio (de Salud) tendría que ver las posibilidades porque los conciertos son parte de la reactivación económica. Definitivamente luchar por un porcentaje más es algo que Move podría hacer para que más fans vayan”, puntualizó.

Cabe resaltar que la preventa de las entradas al concierto de Louis Tomlinson se realizó el pasado sábado 13 de noviembre y se acabaron en cuestión de minutos. “Sin duda, la fiebre que la estrella juvenil ha desatado en el mundo, supone un inminente ´sold out´ en nuestro país”, se lee en la nota de prensa.

Este lunes 15 de noviembre se realizó la venta general desde las 9 a.m. y la situación fue similar. Se armó una fila digital de más de 20 mil personas y a los minutos se informó que la totalidad de entradas estaban agotadas.

