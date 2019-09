Louis Tomlinson estrenó cuatro canciones en reciente concierto VIDEOS

Recientemente, Louis Tomlinson estrenó "Kill my mind", canción que salió al mercado con un videoclip que hasta el momento supera el millón de reproducciones en YouTube, lo que demuestra la gran popularidad con la cuenta el cantante.

Sin embargo, el exintegrante de los One Direction quiso ser más generoso con sus fans y los sorprendió con el estreno de cuatro canciones, las cuales formarán parte de su primer disco como solista.

La presentación de estos temas se dio durante su presentación en el "Coca Cola Music Experience", en Madrid, España, y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

"Too young", "Habit", "Defenceless" y "Don´t let it break" son los nombres de las canciones que estrenó Louis Tomlinson.

Como eras de esperarse, en las redes sociales se compartieron algunos videos con fragmentos de las canciones del exmiembro de One Direction.

Aunque eso no fue todo, pues hubo fanáticos que lograron grabar las canciones completas y hasta se dieron el trabajo de subir las letras en Internet.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el álbum debut del intérprete británico, aunque se especula que saldría al mercado a inicios de 2020.