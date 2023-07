Decir que cierta pareja tiene una química que “traspasa las pantallas” es un cliché, pero Lucero ama los clichés. La “novia de México” que por años encandiló las pantallas de Latinoamérica con sus telenovelas “Lazos de amor” o “Alborada” regresó al Perú , pero no lo hizo sola. La acompañó su expareja Manuel Mijares, el eterno galán que con quien se casó en 1997 y de quien se divorció 14 años después.

Y aunque su historia de amor no tuvo el esperado “y fueron felices para siempre”, han construido una relación perdurable gracias a los dos hijos que comparten [José Manuel y Lucerito]. No fueron los únicos frutos de la relación, ya que como músicos colaboraron en la canción “Cuatro veces amor”, para el álbum “El encuentro” de Mijares, y en la reconocida “El privilegio de amar” (1997); tema que formó parte de la exitosa novela homónima que se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana hasta el momento.

Con estas canciones, entre otras, llegaron al país con el tour “Hasta que se nos hizo”. En el evento la antigua pareja alimentó las fantasías de reconciliación de sus fanáticos con acercamientos e interacciones constantes. Incluso, durante la conversación con El Comercio, se percibe tal conexión, que inevitablemente tramiten la sensación de estar interrumpiendo un momento íntimo.

El tour de Lucero y Mijares ha recorrido Estados Unidos, Centroamérica, y ahora Sudamérica [Chile y Perú].

— Es común que las parejas se critiquen al finalizar su relación, pero ustedes han seguido un camino contrario. Incluso se muestran cariño entre sí adrede. ¿Cómo tomaron esa decisión?

Lucero: Creo que cuando la gente habla mal de su expareja, es como criticarse a sí mismo porque es la persona que tú elegiste para convivir y compartir muchos años de tu vida. Lo importante es siempre tener ese cariño y respeto, cuidarse y nunca hablar mal del otro. Eso es importantísimo más allá de la relación sentimental que haya. Las exparejas aún pueden tener una amistad y convivir. Deben ponerse de acuerdo en cosas relacionadas con los hijos, el dinero y otras cuestiones importantes para toda la familia. Cuando te divorcias, no dejas de ser familia. Algunos creen que es una familia disfuncional, pero siguen unidos de alguna manera. Sigue habiendo mucho cariño. Algunas chicas jóvenes creen que vamos a volver por los acercamientos que tenemos en el show, pero eso es parte de este juego, de este cuento donde la pasamos bien. Volvemos a lo mismo, ni modo que cantamos juntos, no lo voltee a ver y ponga cara de “ni te conozco”, ¿no?

— Con este trajín de las giras, la gente especula que las emociones pueden brotar nuevamente entre ustedes. Mijares, anteriormente Lucero cerró la posibilidad en otra entrevista. ¿Pero tú qué opinas?

Mijares: Mira, Lucero siempre ha estado enamorada de mí.

Lucero: Sí claro, lo que pasa es que me dio alzhéimer y se me olvidó (risas).

Mijares: Bueno, creo que todas las relaciones tienen sus etapas, y la que ahora vivimos es una etapa donde nos queremos y convivimos mucho porque además somos vecinos. Lo más importante es que tenemos dos hijos maravillosos que tienen la tranquilidad y seguridad de que sus papás se llevan bien, independientemente de si se casaron o si se divorciaron. Nunca hubo gritos ni sombrerazos, todo fluyó bien como los adultos que somos. Si había reunión en la escuela o teníamos que ir al pediatra, siempre lo hicimos juntos. Eso es lo bueno de ser vecinos, es menos complicado para ellos. Creo que se ha manejado bien y, como ha dicho Lucerito, no es que presumamos de tratar de ser un ejemplo de expareja, simplemente nos llevamos bien.

— Lucero, ¿aún existe amor entre ustedes? No necesariamente amor romántico.

Mijares: Sí, porque siempre está detrás de mi.

Lucero: ¡No! Yo lo que creo es que siempre habrá respeto y siempre vamos a cuidar el uno del otro porque somos los papás de nuestros hijos. Creo que lo más importante es poder tener una buena comunicación y llevarse bien. Cuando haces un dueto con alguien que no te cae bien o con quien tienes problemas, se percibe, es igual que en una grabación de una telenovela o una película. La gente percibe cuando no hay un buen ambiente. En nuestro caso, hace años que decidimos divorciarnos y llevar nuestra vida como amigos. Nos conocemos desde siempre, lo que hace que cantar juntos sea más fácil, ya que no hay desacuerdos, como suele suceder en algunos duetos que después deciden no volver a hacerlo. Nos respetamos y admiramos mucho como cantantes y artistas, y eso es importantísimo.

— Es inevitable preguntarte Lucero sobre las especulaciones que hay en torno a que tu reciente separación de tu aún esposo Michel Kuri se debe a la cercanía durante su tour. ¿Cómo te sientes con esos comentarios?

Lucero: Me río, me río mucho porque, te digo, ya me han inventado tantas cosas con tantos hombres con los que he trabajado, que me causan gracia estos dimes y diretes. Volvemos a lo mismo, es parte del show. No me enojo, pero cuando hay oportunidad de aclararlo, lo decimos. En realidad, si estuviéramos juntos y tuviéramos una relación amorosa, ya lo habríamos dicho.

Mijares [a Lucero]: Pero últimamente te acercas mucho al toro, eh.

Lucero: Pero estoy cantando, no voy a cantar en el extremo del escenario.

Mijares [a Lucero]: Pero te acercas demasiado.

Lucero: Mejor no digas nada, ¿ya? (risas)

— ¿Cuáles fueron son sus impresiones al estar en Perú?

Lucero: Extrañaba muchísimo estar allá. Imagínate, hice una película y me pasé más de un mes filmando en Perú [Deliciosa sinvergüenza, 1990] hace muchos años. Fue una deliciosa experiencia con René Cardona, quien fue el director de la película. Tengo grandes recuerdos de aquellas épocas, aunque en ese entonces la parte culinaria y las funciones de la comida no eran tan populares como lo son ahora. Sin embargo, ya existían restaurantes deliciosos y convivíamos con personas maravillosas. La gente siempre ha sido cariñosa, y es increíble cómo en mis redes sociales los peruanos son uno de los países que más interactúan y se interesan por mis cosas. Estoy feliz de estar aquí después de tantos años.

— Por otro lado, Lucero, retomas las telenovelas luego de una década. ¿Nos adelantas un poco cómo ha sido esta experiencia?

Lucero: Está increíble. Encontré el personaje y la historia que tanto quería. Acabo de terminar la filmación de una serie increíble basada en un libro de la pluma mágica de Juan Rulfo, un escritor mexicano importantísimo. La serie se llama “El gallo de oro”, igual que uno de sus libros. Es una adaptación especial, no es un remake, porque es una adaptación libre y nueva para esta historia. Ya terminamos de filmar, y calculo que se estrenará a fines de año, aunque no nos han dado la fecha exacta aún. La serie se podrá ver a través de Viki, la plataforma de streaming de Televisa. Ha sido un trabajo espectacular, y actoralmente me siento súper feliz y completa con este trabajo. Estoy emocionada de regresar a la televisión. Filmé durante cinco meses, en ocasiones en San Luis Potosí y en Hidalgo. Fue un trabajo bastante agotador, pero excepcional. Sin duda, podría decir que es uno de los mejores proyectos que he hecho en mi vida, y estoy súper contenta.