Después de presentarse en el programa más sintonizado del mundo en China junto a Juan Diego Flórez, componer la música para los Juegos Panamericanos Lima 2019, co-crear el innovador show DanSa con Vania Masías, Lucho Quequezana vuelve para presentarnos su más reciente y esperado disco: “Andino”.
En lugar de subirse a la ola de la inteligencia artificial, él toma el sentido contrario utilizando solamente instrumentos acústicos, creando una narración musical diferente, sin duda su disco más orgánico. Quequezana decidió tomarse el tiempo y grabar personalmente más de 20 instrumentos. El resultado es un trabajo notablemente más maduro, que refleja un control creativo absoluto.
Cada instrumento es un ingrediente que aporta texturas y narrativas únicas, creando un verdadero soundtrack que invita al oyente a un viaje sonoro.
“Ha sido maravilloso grabar este disco con decenas de instrumentos alrededor, cada uno con sus propias características que me permiten contar pequeñas historias donde el oyente va a construir su propia película, todo bajo un manto sonoro andino”. “Durante muchos años estuve experimentando con sonidos de diferentes partes del mundo, mi disco anterior es mucho más world y hasta rockero en algún sentido. Ahora he tomado una pausa y he regresado a los primeros instrumentos que aprendí a tocar, de ahí también para la escencia de este disco” señaló Quequezana
El álbum, enteramente acústico e instrumental, permite que las notas y melodías cuenten su propia historia, sin necesidad de artificios no humanos. Andino estará disponible desde el 27 de setiembre en todas las plataformas digitales.
Para los conciertos en el Gran Teatro Nacional, Quequezana y su banda llevarán la experiencia a un nuevo nivel. El show contará con una propuesta visual innovadora, creada a partir de paisajes peruanos del fotógrafo y montañista Jose Mostajo. Estas no son simples imágenes de postal, sino tomas cuidadosamente seleccionadas que complementan las texturas y colores de la música, reforzando la narrativa de cada tema.
Con Andino, Quequezana se reconecta con su esencia, ofreciendo una obra que promete ser tan cautivadora como sus producciones anteriores. Es un testimonio del poder de la dedicación, el talento y la conexión humana en la creación artística.