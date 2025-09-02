El Festival de Lima regresa con su octava edición cargada de sorpresas. Esta vez, el lugar que albergará el evento será el club Lawn Tennis de Jesús María, donde se presentará un cartel de diversas figuras musicales, encabezado por Lucía de la Cruz, Dilbert Aguilar y la ‘Faraona’ Marisol.

En esta oportunidad, la organización del evento anunció un cartel de artistas nacionales con trayectoria internacional, que busca atraer a miles de asistentes a la fiesta musical.

Junto a los headliners también se confirmó la presencia de destacados cantantes como Álvaro Rod, Angie Chávez, Maryto y su salsón, El jeque de la salsa, Barrio Fino y Engerberth Tapia.

Lucía de la Cruz, Dilbert Aguilar y Marisol encabezan la octava edición del Festival de Lima. (Foto: Instagram)

El Festival de Lima contará con un gran escenario, un sistema de pantallas de LED HHD y sonido con sistema Line Array. Estas características se suman al destacado cartel de artistas para combinar un show imperdible.

El evento reunirá a la salsa y la cumbia en un solo escenario con los artistas más sonados del momento.

El Festival de Lima se celebrará el próximo 4 de octubre, a partir de las 6 p.m., en el Club Lawn Tennis de Jesús María. Las entradas ya están a la venta en Teleticket, con cualquier medio de pago.