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Su equipo informó que el concierto por sus 61 año se realizará sin la presencia de Lucía, pero con los artistas invitados previamente | Foto: Archivo GEC
Su equipo informó que el concierto por sus 61 año se realizará sin la presencia de Lucía, pero con los artistas invitados previamente | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Ante la preocupación por el estado de Lucía de la Cruz, tras un reporte del Hospital María Auxiliadora que confirmaba su hospitalización, el equipo de prensa de la artista desmintió que haya sufrido un derrame cerebral.

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