Ante la preocupación por el estado de Lucía de la Cruz, tras un reporte del Hospital María Auxiliadora que confirmaba su hospitalización, el equipo de prensa de la artista desmintió que haya sufrido un derrame cerebral.

Y es que, mediante un pronunciamiento oficial, negaron que la cantante criolla se encuentre en cuidados intensivos por un accidente cerebrovascular, versiones que habían circulado en las últimas horas.

“Viene siendo evaluada por el equipo médico y recibiendo los cuidados necesarios. Asimismo, desmentimos la información difundida sobre un supuesto derrame cerebral o su ingreso a una unidad de cuidados intensivos”, rezaba el pronunciamiento.

Para luego agradecer las muestras de apoyo e indicar que De la Cruz “pronto podrá retomar sus actividades con normalidad”.

Comunicado del estado de salud de Lucía de la Cruz

Aunque el centro de salud de San Juan de Miraflores detalló que la intérprete ingresó este miércoles 25 de marzo a las 9:40 a. m. a la unidad de trauma shock, su entorno cercano precisó a Trome que el origen de su estado es una fuerte infección.

Rosita Gonzáles, manager de la artista, explicó al mismo medio que, si bien el cuadro inicial fue crítico, se ha descartado un daño cerebral.

Lucía de la Cruz

“Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba”, detalló Gonzáles.

En esa línea, su hijo, Christian Wong, había señalado previamente que la familia se mantiene en alerta. “Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene... me tienen informado”, dijo.

A pesar de la delicada situación, el equipo de producción encargado del concierto por sus 61 años de trayectoria, confirmó que el evento se llevará a cabo bajo el nombre “Juntos por Lucía”, como un gesto de apoyo hacia ella, contando además con la participación de los invitados ya confirmados.

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