icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lucía Lay y Daniella Saettone unen sus voces en una nueva versión de “Dime cuántas veces”, uno de los temas más recordados de la cantautora peruana. (Foto: archivo personal de Lucía)
Lucía Lay y Daniella Saettone unen sus voces en una nueva versión de “Dime cuántas veces”, uno de los temas más recordados de la cantautora peruana. (Foto: archivo personal de Lucía)
Por Sonia del Águila

Daniella Saettone tenía 13 años y creía que enamorarse podía ser una forma de escapar de los problemas. De las pequeñas tragedias que a esa edad parecen enormes. De una adolescencia en la que el amor puede convertirse, por unas semanas o unos meses, en el centro absoluto del mundo. La historia no terminó bien. Y de aquella primera decepción nació “Dime cuántas veces”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.