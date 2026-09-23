Daniella Saettone tenía 13 años y creía que enamorarse podía ser una forma de escapar de los problemas. De las pequeñas tragedias que a esa edad parecen enormes. De una adolescencia en la que el amor puede convertirse, por unas semanas o unos meses, en el centro absoluto del mundo. La historia no terminó bien. Y de aquella primera decepción nació “Dime cuántas veces”.

“Había depositado toda esa esperanza en una persona con la que no funcionó. Terminamos hasta las patas. No sé si era enamoramiento o algo muy inflado, pero necesitaba desahogarme y la canción me salió como dictada”, recuerda Daniella.

La compuso entre los 13 y 14 años, tiempo después, la grabó con su entonces banda Fuera del Resto. Esa versión terminaría sonando durante años en las radios peruanas. Más de tres décadas después, otra adolescente se encontró con ella.

Lucía Lay tiene 16 años, está en cuarto de secundaria y pertenece a una generación que conoció el amor, la música y la fama a través de códigos muy distintos. Pero cuando escuchó “Dime cuántas veces” encontró algo familiar.

“Me gustó escuchar que la compuso cuando tenía más o menos mi edad. Me pude relacionar con la edad que tenía y con cómo la escribió”, explica.

Lucía Lay tiene 16 años y una voz que transmite. (Foto: Instagram)

La posta

Lucía conocía “Dime cuántas veces” desde mucho antes de pensar en grabarla. Formaba parte de esas canciones que uno aprende casi sin recordar exactamente cuándo las escuchó por primera vez. Hasta que un día apareció en el estudio.

Lucía venía trabajando canciones en inglés, pero quería ponerse a prueba con un tema en español. Entonces apareció “Dime cuántas veces”. Grabaron una primera versión y, cuando la escucharon terminada, surgió la idea de invitar a Daniella Saettone, autora e intérprete original de la canción, a sumarse al proyecto. Le hicieron llegar la propuesta y ella aceptó.

“Me enterneció mucho y fue un honor para mí. Incluso me intimidó. Yo decía: ‘Lucía, con tremenda voz, y yo al costado, ¿cómo voy a quedar?’”, recuerda Daniella.

Cuando finalmente se encontraron, la canción dejó de ser únicamente una nueva versión y empezó a convertirse en un diálogo entre dos generaciones.

“Me vi un poco reflejada en Lucía, en mí de chica, bastante jovencita, grabando de noche y teniendo que ir al colegio temprano al día siguiente. Incluso era la Daniella que escribió esa canción. ¿Y qué puede ser más bonito que pasar un poco la posta?”, reflexiona.

No era solo interpretar juntas un viejo éxito. Era encontrarse, de alguna manera, con la adolescente que Daniella había sido.

Daniella Saettone está actualmente abocada a la psicología, pero no deja del todo relegada a la música. (Foto: Instagram)

“Un alma antigua”

Daniella no escatima elogios cuando habla de Lucía. Destaca su voz, su capacidad para escribir y, sobre todo, una sensibilidad que considera poco común para alguien de 16 años.

“Tiene una conexión muy íntima con quien la escucha. Su voz llega a un lugar muy profundo. Entiende el dolor del alma y logra conectar con ese sentimiento que atraviesa esta canción. Creo que es un alma antigua, con una sabiduría que sorprende para una chica tan joven”, detalla.

Lucía recibe esas palabras con una mezcla de timidez y emoción. “Me parece muy bonito escuchar algo así de una persona cuyo trabajo admiro. Me emociona mucho que tenga esa percepción de mí”, responde.

El amor adolescente

Treinta años separan a las dos artistas. Muchas cosas cambiaron. La manera de escuchar música. La forma de descubrir a un cantante. Las redes sociales. La exposición. La velocidad con la que una canción aparece y desaparece. El desamor adolescente, en cambio, parece resistirse al paso del tiempo.

“Cuando uno es más joven tiene menos lugares hacia donde mirar y creo que el amor lo es todo. La persona que uno desea es casi todo para uno”.

Lucía coincide. “No ha cambiado. Sigue siendo un sentimiento muy intenso, en especial durante la adolescencia. Sentimos todo con más intensidad y esa tristeza del desamor está muy bien descrita en la canción”.

Lo que viene

Para Lucía, esta nueva versión llega mientras trabaja desde 2024 en su primer disco, compuesto por diez canciones, y espera poder publicarlo hacia finales de año o comienzos del siguiente.

Daniella, por su parte, transita otro momento. Se dedica principalmente a la psicología clínica y la psicoterapia, aunque nunca ha abandonado completamente la composición. De vez en cuando escribe y publica música.

Su última presentación sobre un escenario fue en 2024. No sabe si volverá. Pero, incluso lejos de los reflectores, sus canciones siguen encontrando nuevos caminos. “Dime cuántas veces” es la prueba de que algunas historias no terminan: simplemente encuentran otra voz para continuar.