Luciana Elice lanzó recientemente su cuarto sencillo “No quiero estar sola” en la plataforma de Spotify. La cantante y compositora peruana demuestra gran talento en la composición de sus canciones a pesar de que en un principio su sueño era solo ser cantante. Esto lo fue descubriendo durante su vida universitaria y la impulsó a conseguir la especialización en composición de canciones.

Entre sus referentes musicales, se encuentran Taylor Swift, cantante estadounidense que admira por las letras de sus temas. También, Lady Gaga por su “estética, sus locuras y el género electro pop”. Al igual que otros artistas como Mon Laferte, Silvana Moreno, Cami Gallardo y Andrés Suárez.

“El escenario y la conexión con la gente es lo que más me impulsa a crecer”, comenta Luciana sobre su motivación de ser artista. Para ella, la música tiene el poder de acompañar a las personas y acompañarlos en un viaje de emociones, ya sean buenas o malas.

“La música me ha dado compañía, me ha hecho llorar en momentos difíciles y reír. Mi meta como artista es lograr esa conexión con las personas, que sientan que la música está ahí para ellos, que yo estoy ahí para ellos y que no soy una persona común y corriente que hace música", destaca la artista nacional.

Autodescubrimiento en pandemia

Se sabe que la pandemia del coronavirus afectó al mundo entero. Durante la emergencia sanitaria, la industria musical se vio afectada al prohibirse eventos públicos, incluyendo los conciertos y presentaciones en vivo. Para Luciana, enfrentarse a esta situación fue difícil debido a su pasión por la música, el gusto de subir a los escenarios y compartir sus canciones. A pesar de la limitación de no poder pisar un escenario, Luciana encontró un lugar en las redes sociales gracias a las presentaciones en vivo de Instagram y en otras plataformas streaming.

Este año, el autodescubrimiento ha sido lo más importante para ella. Cuando estaba en la universidad, sus canciones estaban orientadas a propuestas que recibía de sus maestros, ahora han tomado un rumbo mucho más personal.

“Escribía lo que me estaba pasando y eso me ayudaba muchísimo a estar mejor conmigo misma. La música en ese sentido es bien curativa si es que eres muy honesta con ella y si es que compones o escribes lo que realmente te pasa. Creo que esas son las mejores canciones, por lo que son más honestas y las personas se sientan más identificadas.”

Nueva entrega

Su más reciente sencillo “No quiero estar sola” es una muestra de cómo la música la ha ayudado a crecer como persona. La canción la empezó a componer cuando estaba en la universidad y la terminó durante la pandemia. Sintiéndose ahora mucho más identificada con la letra, Luciana enseña una nueva perspectiva sobre la soledad y el amor propio.

“Siento que este año he estado muy sola en el sentido de que no he tenido una pareja. Algo extraño y nuevo, pero algo bonito. Al final, es chévere darse cuenta que estás en ese momento para ver qué es lo que haces. No quiero que al final la gente escuche esta canción y diga ‘Ok, esto me va a incentivar a estar con una persona por simplemente querer estar con alguien’. Pienso lo contrario, tal vez puedan reflexionar sobre lo que les está pasando y hacer algo al respecto que no tenga que ver con otra persona sino con el amor propio y darte cariño a ti mismo.”