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Resumen

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Luck Ra habla rápido, como si las ideas le llegaran al mismo ritmo que sus canciones. A los 27 años, con millones de reproducciones acumuladas y varios hits que ya funcionan como banda sonora en Argentina y fuera de ella, el cantante cordobés parece haber entendido que el éxito no se sostiene solo en números, sino en la forma en que se vive.

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