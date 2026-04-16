Luck Ra habla rápido, como si las ideas le llegaran al mismo ritmo que sus canciones. A los 27 años, con millones de reproducciones acumuladas y varios hits que ya funcionan como banda sonora en Argentina y fuera de ella, el cantante cordobés parece haber entendido que el éxito no se sostiene solo en números, sino en la forma en que se vive.

“Cada cosa que hago, la hago como si fuese la última vez y la primera”, dice.Y esa manera de vivir la música también define este momento de su carrera. Por eso, su llegada a Perú el próximo 22 de mayo tiene un sentido especial para él. “Estoy muy ansioso, no veo la hora de esta allá”, confiesa.

Base afectiva

Detrás del fenómeno —los premios (un MTV Europe Music Awards y un Carlos Gardel), millones de streams, los rankings y sold out— hay una estructura que no ha cambiado demasiado desde el inicio. El cantante sigue rodeado de sus amigos de siempre. Su banda, su equipo, incluso su productor, forman parte de un círculo que lo acompaña desde la infancia. Ese entorno, dice, es su forma de no perder la perspectiva.

“La gente que me rodea es mi cable a tierra. Este trabajo se volvió casi familiar, porque nos conocemos desde hace tantos años que ya nos sentimos como hermanos”, bromea.

En una industria marcada por la inmediatez, él apuesta por otra lógica. Su vínculo con el cuarteto no busca solo el hit del momento, sino canciones que permanezcan.

“Cada cosa está hecha con tanto amor que no es algo pasajero”, explica el responsable de éxitos como “Qué casualidad doctor” o “Princesa”.

Esa idea también atraviesa su relación con la música, que no describe como una herramienta, sino como un espacio personal. Un lugar donde ordenar lo que pasa y decir lo que no siempre se dice.

“La música es todo para mí. No diría que es mi psicóloga, pero sí el lugar donde he contado muchas cosas. Hoy es mi vida entera, y lo era incluso antes de todo lo que vino después”, afirma.

En medio de ese crecimiento —que incluye colaboraciones con artistas como Khea, Abel Pintos o incluso Chayanne—, Luck Ra mantiene una mirada simple sobre el camino recorrido. Para él, el mayor obstáculo no fue sostener el éxito, sino empezar. “Animarse a dar el primer paso siempre es como el más difícil”, sostiene.

Juan Facundo Almenara, conocido artísticamente como LUCK RA, es una las actuales estrellas del cuarteto y la cumbia argentina con cerca de una docena de hits virales. (Foto: Agustín del Sel)

Esa idea cobra otra dimensión cuando habla de Chayanne. La colaboración no solo representa un hito en su carrera, sino también el encuentro con una voz que lo acompañó desde siempre.

“Toda Latinoamérica tiene cercanía con sus temas. Yo también crecí escuchándolo. Tiene muy pocas colaboraciones, así que hacer con él la versión cuartetera de ‘Un siglo sin ti’ fue una de las cosas más extremas para mí”, cuenta.

Y quizá ahí esté la clave de su presente. En una carrera que crece a velocidad de algoritmo, Luck Ra insiste en algo menos espectacular, pero más difícil de sostener: hacer cada canción como si fuera la primera, sin olvidar que también podría ser la última.