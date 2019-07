Luis Fonsi: "Me emociona mucho poder conocer a Juan Diego Flórez"

Cuando la música y el deporte confluyen sabiamente, crean una atmósfera que emociona los sentidos. Y el responsable de que esa simbiosis ocurra durante la apertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, este 26 de julio, será el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi.

El autor del fenómeno musical “Despacito” llegó a nuestro país haciendo una pausa a su gira mundial y en conferencia de prensa dio detalles de su participación en el evento deportivo más importante del continente americano, donde tendrá la oportunidad de compartir escenario con el tenor nacional Juan Diego Flórez.

Pero antes de coincidir en escenarios musicales, el artista puertorriqueño y el peruano se reunirán junto a los niños y jóvenes de la orquesta y coros de Sinfonía por el Perú.

“Mañana [hoy] podré conocer al maestro Juan Diego y a esa organización tan bonita [Sinfonía por el Perú].“No he tenido el placer de conocerlo antes, me emociona mucho. Me emociona también estar aquí, en el Perú, y hacer un sinnúmero de eventos”, manifestó Fonsi.

Cuando se conoció que el artista de 41 años sería el plato fuerte de los Juegos Panamericanos, muchas personas se pronunciaron en contra de que esa responsabilidad recaiga en un extranjero. Sobre este hecho, el cantautor puertorriqueño expresó su satisfacción de haber sido convocado.

“Estoy feliz y orgulloso de ser parte de estos Juegos, donde todos celebramos nuestra cultura y bandera. Estoy aquí para representar nuestro idioma y la música latina, en general. Jugamos todos sobre el escenario, y yo voy a dar todo de mí”, enfatizó.

DEPORTISTA FRUSTADO



No solo la música conquistó los sentimientos de Luis Fonsi; alguna vez el deporte formó parte de las prioridades del artista.

“Soy un deportista frustrado. Nací en Puerto Rico, desde niño he practicado todo tipo de deporte, pero me enganché con el béisbol, quería ser beisbolista profesional. Creo que el deporte y la música mezclan muchísimo”, sostuvo el cantautor.

En otro momento, Fonsi se refirió a la crisis que enfrenta su país y pidió la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló: “Creo que hay que seguir luchando para que haya un cambio y empezar de nuevo... ¡Ricky renuncia!”.