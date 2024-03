El cantante Luis Fonsi estrenó una nueva canción llamada “Marbella”, esta vez junto a su colega, el español Omar Montes. La nueva pieza musical es el quinto sencillo de su álbum “El viaje”.

“Marbella” es una canción compuesta por Fonsi, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. En esta nueva entrega, el intérprete de “Despacito” asegura que mostrará algo completamente diferente, con un ritmo original. El tema ya se encuentra disponible en las plataformas musicales de los artistas.

“Cuando pienso en ‘Marbella’ lo que se me viene a la mente es buena vibra, playa y diversión. Esta canción es para bailarla pegadito y gozar. El espíritu de este tema me pedía grabarla con alguien como Omar Montes, un artista a quien he venido siguiendo por mucho tiempo y que me encanta el flow con el que lo interpretó”, dijo Fonsi.

Luis Fonsi estrena "Marbella" junto a Omar Montes, el quinto sencillo de su álbum "El viaje" | Foto: Difusión





Por su parte Omar Montes comentó acerca de Fonsi lo siguiente: “Trabajar con Luis Fonsi ha sido un sueño, es un artista muy generoso y súper cercano. Estamos dispuestos a romper los Charts y explotar todas las redes con este tema tan veraniego”.

La canción viene acompañada de un video musical, grabado en Madrid, España y dirigido por Oscar Noriega, que ofrece una demostración explícita de cómo el ritmo musical influye en los movimientos de las personas. El video se podrá ver en el canal de YouTube de Fonsi.