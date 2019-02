Luis Fonsi habló con El Comercio sobre el lanzamiento de su álbum "Vida" | VIDEO

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi acaba de estrenar su disco "Vida", trabajo musical que incluye el tema más popular de su carrera: "Despacito".

El Comercio conversó con Luis Fonsi sobre este noveno álbum de estudio y sobre los géneros que repasa, entre ellos el pop latino, el R&B, el dembow y el reggaetón.

¿Cómo cantarle al amor y no caer en el cliché? ¿Cuál es el truco?

El truco es que no hay truco. El truco es que uno habla de un punto de vista muy sincero. Que hay canciones de amor que son muy profundas, y que tienen mucha poesía y que son un poco más rebuscadas, y hay canciones de amor que son muy simples, con un vocabulario muy cotidiano y que dentro de su simpleza impacta, porque son muy honestas y reales. Y yo siempre trato de quedarme por esa línea, me gusta la poesía, me gustan las letras rebuscadas, me gusta impresionar por ese lado, pero al final del día, lo que yo quiero es que la gente se identifique, no se impresione, sino que se emocione. Y si uno lo hace con honestidad y respeto, nunca va a ser 'clichoso'.

