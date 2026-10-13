El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se presentará en Lima el próximo 23 de abril de 2027 en el recinto Arena 1, como parte de su gira internacional “Mar Infinito”, que incluye presentaciones en Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia.

De ese modo, el espectáculo marcará el retorno del artista al país tras cinco años de ausencia, acompañado por su banda de músicos y coros.

El repertorio del concierto incluirá temas representativos de su trayectoria como “Imagíname sin ti”, “Aquí estoy yo”, “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta”, “Échame la culpa” y “Despacito”.

MIRA AQUÍ: Luis Fonsi y Feid anuncian en Puerto Rico su primera colaboración

Precios y zonas en preventa

La preventa de entradas iniciará este miércoles 14 de octubre a las 11:00 a. m. mediante la plataforma Ticketmaster, ofreciendo un 20% de descuento para clientes con tarjetas BBVA hasta agotar stock.

Zona General: S/ 220

S/ 220 Zona VIP: S/ 300

S/ 300 Zona Platinum: S/ 390

“Mar Infinito representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente”, declaró el intérprete sobre esta nueva gira.

Y es que, según un comunicado de prensa del cantante, el nombre del tour reúne las iniciales de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco, y simboliza la conexión de su música con distintas culturas del mundo.

La llegada del vocalista se produce luego de posicionar el tema “Cambiaré”, grabado en colaboración con Feid, en el primer lugar de las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard.

Además, sus temas “Despacito” y “No me doy por vencido” fueron reconocidos dentro de las diez canciones más importantes en la historia del ranking Hot Latin Songs de la misma publicación.

VIDEO RECOMENDADO: