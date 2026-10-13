La preventa de boletos se iniciará este miércoles 14 de octubre a las 11:00 a. m. en Ticketmaster | Foto: Difusión
La preventa de boletos se iniciará este miércoles 14 de octubre a las 11:00 a. m. en Ticketmaster | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se presentará en Lima el próximo 23 de abril de 2027 en el recinto Arena 1, como parte de su gira internacional “Mar Infinito”, que incluye presentaciones en Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia.

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