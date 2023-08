Luis Miguel retornó a los escenarios luego de cinco años, esta vez lo hizo en la Arena de Buenos Aires, en Argentina, donde inicio su gira que tendrá diez presentaciones en ese país y continuará en Chile, Estados Unidos y México.

El intérprete de La media vuelta deleitó a sus oyentes por dos horas y media, en donde se lució cantando baladas, boleros, tangos, temas de pop y música tradicional mexicana.

¿Cómo fue el inicio del concierto?

La primera fecha de la gira que Luis Miguel brindará en Argentina, Chile, México y Estados unidos se caracterizó por la puntualidad del mexicano, quien estuvo a las 9 p.m. con el inicio de su canción Será que no me amas.

Posterior a ello, el Sol de México interpretó Suave, Culpable o no y la popular Hasta que me olvides. Luego, se animó a cantar boleros como No se tú y tangos como Por una cabeza, Volver, Uno y El día que me quieras.

Luis Miguel cantó con Michael Jackson y Frank Sinatra

En otro momento del concierto, Luis Miguel tuvo la oportunidad de cantar a duo con Michael Jackson y Frank Sinatra, eso gracias a la tecnología que propició la interpretación.

Finalmente, el divo mexicano invitó a catorce mariachis al escenario, con quienes pudo cantar éxitos como Quiero, Qué nivel de mujer y La Incondicional. El cantante se mostró satisfecho con la presentación y la acogida del público.