Luis Miguel: la verdadera historia del video de "La incondicional"

A finales de los años ochenta, Luis Miguel presentó uno de los videos más elaborados en la historia de la música en español. El escenario de "La incondicional" fue el Heroico Colegio Militar de México, pero para lograr grabar en la institución el cantante debió someterse a las mismas reglas que cualquier soldado.

En el capítulo 1x06 de "Luis Miguel, la serie" se explica que Alex McCluskey, el mánager del 'Sol', convenció al secretario de Defensa mexicano para que escuche la propuesta del joven cantante. Al recibirlo, este dio su aprobación solo si Luis Miguel entendía que no aceptaría ninguna indisciplina: entre ellas su desordenada cabellera.

"La incondicional" de Luis Miguel. (Fuente: YouTube)

Pedro Torres, productor de Luis Miguel en la época de "La incondicional", confirmó esta versión en una entrevista de 2017 citada por el portal Quien.

"Teníamos que dar una mejor impresión y aunque no nos pidieron que nos rapáramos, sí nos demandaron que arregláramos bastante el peinado en nuestras visitas. Otra regla que no tenía discusión era que todo lo que filmáramos teníamos que hacerlo en los horarios en los que sucedía. Es decir, si queríamos filmar una clase de clavados, teníamos que unirnos al grupo que lo haría a las 6 de la mañana y si queríamos filmar en los comedores, teníamos que hacerlo a la hora de la comida con tal de no alterar el orden y la disciplina del Colegio", relató Torres.

Luis Miguel y Pedro Torres. (Foto: Internet)

El tema del corte del cabello fue particularmente sensible para Luis Miguel, cuya melena era parte de su imagen artística.

"Al principio, se negó rotundamente. Simplemente, no quería dejar de lado su peculiar cabellera, signo de distinción entre sus millones de seguidores (...) Tratamos de tocar lo menos posible la forma, intentando rebajar solo los lados y un poco de atrás y con un par de trucos de la cámara fue como logramos el efecto del corte, que parecía mucho más sustancioso de lo que de verdad ocurrió. En realidad, se le cortó poco y aún así el estaba muy nervioso y poco cómodo", añadió el productor.

Luis Miguel en escena de "La incondicional". (Foto: Captura de pantalla)

BENEFICIOS PARA LA VIDA MILITAR

Una de las razones por las que el Secretario de la Defensa Antonio Riviello accedió a la grabación del videoclip fue porque estaba interesado en promover el reclutamiento de jóvenes a la vida castrense.

"Un año después del video, en 1989, la conclusión fue más que positiva ya que el reclutamiento aumentó, tal y como lo habían previsto. Fue uno de sus mejores años, según nos contaron. La gente estaba de nuevo entusiasmada por las distintas facetas que se mostraron y por cómo Luis Miguel las encajó en su personaje. No sé si exista otro ejemplo como 'La incondicional', pero sin duda el video fue más allá de lo musical y levantó interés suficiente para ser tema de discusión y como en muchos casos de elección de vida", afirmó Torres.