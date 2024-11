El regreso de Erreway, la icónica banda de “Rebelde Way”, ha causado gran expectativa entre sus seguidores. Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba estarán presentes en la gira mundial, mientras que Luisana Lopilato, quien dio vida a Mía Colucci, confirmó que no formará parte de esta reunión debido a compromisos profesionales.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Lopilato aclaró las dudas de sus seguidores: “Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez”. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una aparición sorpresa: “¿Quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito?”.

La actriz detalló los motivos de su ausencia, mencionando una agenda laboral ocupada en 2025. “Voy a estar filmando una película en marzo en Vancouver. Después, en mayo, tengo Pepita, la pistolera, y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar”, explicó.

A pesar de su ausencia en la gira, Lopilato expresó su gratitud por su experiencia en “Rebelde Way” y el cariño continuo de los fanáticos. “Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes hasta el día de hoy”, señaló. Además, manifestó su apoyo a sus excompañeros: “Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper. Los apoyo en todo”.

La gira de Erreway abarcará varios países de América Latina y Europa. En América Latina, visitarán Ecuador, con conciertos en Quito el 24 de abril y en Guayaquil el 26 de abril, seguidos de una presentación en Lima, Perú, el 3 de mayo de 2025. En Europa, el grupo se presentará en Nápoles el 4 de junio, en Madrid el 6 de junio y en Barcelona el 7 de junio.

El grupo se presentará en el Costa 21 de San Miguel, en Lima. Las entradas estarán disponibles a partir del 2 de diciembre a través de Teleticket. Los precios anunciados son: Platinum a S/ 345 en preventa y S/ 399 en precio regular, VIP a S/ 295 en preventa y S/ 349 en precio regular, y Preferencial a S/ 145 en preventa y S/ 170 en precio completo.